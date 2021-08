Oscar “Cachi” Martínez: “Después del 12 de septiembre el justicialismo se verá fortalecido”

Oscar “Cachi” Martínez estuvo en la ciudad de San Cristóbal. Anticipó que el próximo martes, Agustín Rossi visitará nuevamente la cabecera departamental y presentará su lista “La Santa fe que queremos” en la que está acompañado por Alejandra Rodenas como pre candidatos a senadores nacionales.

“Estamos muy contentos porque creo que va haber una ratificación de la necesidad de construir la unidad en la diversidad. Creo que la mayoría de las encuestas y del pueblo peronista está pidiendo que haya una apertura, una construcción de un diálogo más abierto que está planteando el gobierno de la provincia. Y esa apertura y esa unidad en la diversidad la expresa La Santa fe que queremos. Represento al sector de Sergio Massa que ha hecho mucho por una visión federal que está haciendo mucho desde el área de transporte para la reactivación del ferrocarril Belgrano que tiene una enorme relación con Sergo Sasia pero que respeta muchísimo a los dirigentes locales. Con mucha convicción acompaña esta lista que encabeza Agustín Rossi, el dirigente más importe del espacio mayoritario que es el Frente Para la Victoria dentro de este Frente de Todos” comenzó Oscar “Cachi” Martinez

El Diputado Provincial del Frente Renovador y pre candidato a Diputado Nacional se refirió a la intervención del gobernador como pre candidato a senador suplente. “Nosotros lamentamos que el gobernador se haya involucrado en esta candidatura testimonial. Tiene una experiencia no muy satisfactoria la utilización de las candidaturas testimoniales en Argentina y realmente no entendemos que haya distraído su tiempo y sus esfuerzos en esta campaña cuando hay que resolver problemas como la seguridad, la salud, crecimiento económico tan importante, el apoyo a las Pymes. Es una decisión personal, nosotros esperamos es que, en estos días no se utilicen los recursos del estado en beneficio de una lista. El estado no es de la lista del gobernador, ni siquiera es del justicialismo, es de todos los santafesinos y creo esa metodología es parte de la vieja política que nosotros queremos superar. Concretamente la discriminación a Intendentes y Presidentes Comunales, la presión que se ha hecho sobre ellos, a la utilización de los recursos de acción social y los bolsones. Todo ese tipo de prácticas que son de la vieja política que nosotros queremos superar. Por eso planteamos una agenda pro positiva” indicó

Aguinaldo para monotributistas

“Mi espacio presta mucha atención a la defensa de la clase media y luchamos para que el salario no sea sujeto al impuesto a las ganancias para que las Pymes puedan tener las condiciones necesarias para poder crecer para fortalecer el mercado interno y generar una reactivación necesaria. Para atender a los monotributistas, esas pequeñas empresas, pequeños prestadores de servicios, esos profesionales que recién se inician sacándoles la pata de encima del estado. Ahora con esta propuesta que hemos consensuado con Agustín, es la posibilidad que los monotributistas de categorías inferiores puedan tener acceso a un aguinaldo, entendiendo que son trabajadores, muchos de ellos del estado y que están en una situación de enorme desigualdad con aquellos trabajadores registrados. El monotributista cuando no puede trabajar no tiene ingresos, no tiene vacaciones y al menos nosotros creemos que, con esta política le vamos a permitir acceder a uno de los beneficios que si tienen los trabajadores que es el sueldo anual complementario. La categoría A que no factura más de $350.000 por año, o sea $30.000 pesos por mes, recibirá una ayuda del estado que significara tal vez $15.000 en julio y $15.000 en diciembre.

Esto permitirá que, mucha gente que está en una situación irregular desde el punto de vista tributario se registrará para contar con la obra social y también con este beneficio del aguinaldo. Es un enorme logro y una gran iniciativa por parte de nuestro espacio. Hemos analizado el costo fiscal que es aproximadamente 60 mil millones de pesos a nivel nacional, una política que significa menor erogación por parte del estado que lo que fue el IFE. Sabemos también que ese recurso que se le brinda a los monotributistas a través del sueldo anual complementario que tendrían retorna al estado en impuesto. Lo utilizara para reactivar la economía interna que es el gran desafío. Nosotros creemos en política activas, no creemos en un estado conservador, creemos en un estado presente, sobre todo en esta etapa tan particular como lo es salir de una pandemia y necesitando reactivar la economía, y esto se logra cuando todos los trabajadores tienen capacidad adquisitiva para hacer mover la rueda. No adherimos a la visión conservadora donde hay que guardar la plata en el banco y realmente esta es la discusión: el modelo de construcción política que necesita el peronismo, la provincia y el país. Un modelo de construcción inspirado en el diálogo, donde todas las voces tengan su participación para construir este proyecto de crecimiento con desarrolle que estimule el progreso, la justicia social y con una visión federal. Estamos muy contentos del rumbo de nuestra lista” detalló Cachi Martínez.

“Nos preocuparía mucho que volvamos a visiones hegemónicas donde las listas se hacen a dedo. Este sistema electoral fue establecido a través del impulso de Jorge Obeid, y que luego se instaló a nivel nacional y permite el debate y el reconocimiento de los dirigentes. San Cristóbal ya sabe que manejar las listas a dedo no le hacen bien al justicialismo” Martínez

Finalmente, Oscar “Cachi” Martínez, pronosticó que “después del 12 de septiembre el justicialismo se verá fortalecido. Primero, el gobernador va a recuperar su puesto, dejará de ser senador suplente y retomará las actividades como gobernador y segundo porque creo que la ciudadanía le va a permitir corregir una política de entornos que le está haciendo mucho daño. El diálogo se ha perdido con la legislatura, con los gremios, por eso nosotros decimos hay que retomar las paritarias, el diálogo que se ha perdido con los intendentes y presidentes de comuna a partir del látigo y la chequera, faltan dos años y tenemos muchas expectativas. Cuando el gobernador se abrió al diálogo pudimos lograr el boleto educativo gratuito que es una iniciativa que impulsamos nosotros, queremos plantear otras iniciativas como Salud 24 “