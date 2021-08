Combinando presencialidad y virtualidad, comenzó el segundo cuatrimestre en la UNL

Combinando presencialidad y virtualidad, la Universidad Nacional del Litoral comenzó a desarrollar el cursado correspondiente al segundo cuatrimestre de todas las carreras de las diferentes unidades académicas. En este sentido, el rector Enrique Mammarella aseguró que “la UNL viene trabajando de manera sostenida desde el principio de la pandemia para cuidar la salud de toda la comunidad universitaria. Basados en el Protocolo General de Bioseguridad de la UNL, cada ventana que la emergencia sanitaria ofreció la aprovechamos para avanzar en el incremento de la presencialidad cuidada en todos los ámbitos que hacen a la institución. Esto también tiene que ver con la recuperación de presencialidad en las carreras que lo necesitan de acuerdo al modelo pedagógico que cada una tiene”. Así, explicó que “es imposible establecer un sólo criterio de retorno a la presencialidad ya que la UNL tiene 140 carreras presenciales en 10 facultades, 1 instituto, 1 escuela superior y 3 centros universitarios, lo que implica tener que pensar en cada una de las localidades, los predios, los edificios y cada una de las asignaturas de las carreras. Cabe destacar que las materias con las que se inicia el proceso de regreso a la presencialidad son aquellas que por sus características, sea de forma parcial o total, no pueden darse de modo virtual”.

En este artículo se brinda un panorama general del contexto de la Universidad Nacional del Litoral especificando la realidad de cada una de las unidades académicas.



Trabajo sostenido

“Si bien trabajamos articuladamente desde Rectorado con las unidades académicas, no hay un esquema uniforme de la vuelta a la presencialidad”, continuó Mammarella y completó: “Cada modelo pedagógico necesita instancias de presencialidad únicas que estamos coordinando para albergar la mayor cantidad posible de personas sin descuidar la salud y la seguridad. En la medida que avancen los esquemas de vacunación en nuestro país, el panorama irá mejorando para todas y todos ya que podremos pasar de fase, reducir el distanciamiento y ampliar los aforos”. Finalmente, el Rector explicó que “UNL tiene 50 mil estudiantes presenciales y hoy es imposible pensar en una vuelta masiva a ocupar los espacios universitarios. Esto no tiene que ver sólo con los locales donde se desarrolla cada asignatura: también las partes prácticas, que se desarrollan fuera de la universidad, que también tienen sus condiciones de aforo. A su vez, debemos considerar que contamos con estudiantes que no residen en las ciudades donde cursan sus carreras y esto implica una realidad sensible que no debemos dejar de atender, a la que se suma una fuerte disminución en las frecuencias del transporte público, especialmente el interurbano. En tal sentido, hemos dispuesto una partida presupuestaria de refuerzo para incrementar la disponibilidad de plazas en nuestras residencias estudiantiles para alojar temporalmente durante los días de cursado presencial a las y los estudiantes que viajen permanentemente desde sus lugares de residencia y estamos trabajando para reabrir el comedor universitario incorporando también la modalidad de viandas para poder dar también cobertura a estos casos”.



Trabajo coordinado, realidades específicas

“En coordinación con Rectorado y el Comité de Emergencia, todas las unidades académicas han tomado decisiones en torno a cuáles son las asignaturas de las diferentes carreras que necesariamente deben dictarse con algún grado de presencialidad”, explicó el Secretario de Planeamiento Institucional y Académico, Miguel Irigoyen, para luego completar: “en todos los casos, las decisiones se basan en el Protocolo de Bioseguridad y tienen en cuenta que las materias que pueden mantener su modalidad virtual mientras persiste la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 van a continuar dictándose de ese modo”. Así, Irigoyen indicó que, en consecuencia, “en función de prioridades y necesidades concretas de las unidades académicas una serie de asignaturas están volviendo con protocolos sanitarios específicos a la presencialidad manteniendo y respetando los aforos, los controles y las medidas de cuidado personal y colectiva basándose siempre en el Protocolo General de Bioseguridad de la UNL”.

Luego, explicó que “los aforos y las medidas son determinadas por el Comité de Emergencia de la Universidad y trabajadas en articulación con las autoridades de Rectorado, de las unidades académicas y de los gremios docentes y nodocentes. En este sentido, una vez establecidos estos parámetros dentro de cada asignatura se dividen los grupos de trabajo en modalidad burbuja distribuyendo los grupos en todas las instalaciones de las facultades correspondientes”.

Finalmente, Irigoyen aseguró: “Debemos ser responsables en el respeto de los protocolos y las medidas de seguridad. A su vez, es necesario que todas y todos nos mantengamos informados por los canales oficiales. Conocer es clave para prevenir, para cuidarse, para cuidar a todos los que nos rodean y también para estar al día en torno a las medidas, las novedades y los anuncios que se dan desde cada unidad académica y Rectorado en torno a, por ejemplo, el cursado de las asignaturas. Por las condiciones de esta pandemia, la aparición de nuevas cepas y la evolución de la situación sanitaria, tenemos que tener en cuenta que así como hoy experimentamos una apertura mayor de acuerdo al contexto, esto puede verse modificado de acuerdo a cambios en la situación sanitaria”.



FADU

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UNL) se lleva adelante un plan de presencialidad progresiva y cuidada. Ya se completó la primera semana de dictado de todas las asignaturas de Taller de Diseño y de Proyecto en todos los niveles de las tres carreras presenciales, en cumplimiento del plan de retorno a las aulas de modo progresivo y cuidado diseñado y aplicado a partir del 16 de agosto. Se están recibiendo solicitudes de asignaturas optativas y obligatorias para la implementación de actividades presenciales.

Más información en www.fadu.unl.edu.ar

FCM

En el caso de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNL) para el segundo cuatrimestre se trabaja en una modalidad dual con el objetivo de para sostener la oferta virtual y a su vez proponer actividades presenciales cuidadas y progresivas. Al considerar el importante caudal importante de estudiantes que son de otras localidades de la provincia de Santa Fe y también de otras provincias se buscó trabajar garantizando la continuidad del cursado. Además, para poder recibir a los estudiantes que se van a incorporar nuevamente a la Facultad según los protocolos de Bioseguridad se realizaron adaptaciones edilicias para contar con espacios más grandes. Oor ejemplo, se abrieron las paredes que dividían los boxes para transformarlos en aulas. En ese sentido, desde FCM se programaron las clases teóricas sólo virtuales y, desde 1er a 3er año de Medicina, se llevarán a cabo tutorías y actividades integradoras para recuperar contenidos e integrar conocimientos en actividades prácticas presenciales en modalidad de burbujas. 4to, 5to y PFO continuarán con las actividades de simulación, los talleres y prácticas en efectores. En el caso de la carrera de Obstetricia, ciertas asignaturas llevarán adelante actividades prácticas y otras continuarán con cursado virtual para todos los años de la carrera. La PFO de Obstetricia continuará con las prácticas en efectores y actividades de simulación. Con respecto a las otras carreras de pregrado y ciclo de complementación de grado de la facultad, se están reordenando y preparando para dictar las clases prácticas presenciales. En el caso de los cursos y carreras de posgrados seguirán dictándose de manera virtual.

Más información en www.fcm.unl.edu.ar

FBCB

Por su parte, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL) y en la Escuela Superior de Sanidad (ESS-UNL) se retoma la presencialidad priorizando la realización de actividades prácticas, exámenes parciales y exámenes finales presenciales. Para ello, se tuvieron en cuenta todas las medidas contempladas en el Protocolo General de Bioseguridad de la UNL. En este sentido, se subraya que las cátedras comunicarán a los y las estudiantes las actividades presenciales que han sido autorizadas.

Más información en www.fbcb.unl.edu.ar

FCA

En la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-UNL) en los primeros años se prevé un nivel de presencialidad mínimo en la carrera Ingeniería Agronómica, aproximadamente el 5 % de las actividades, en burbujas, y actividades prácticas de laboratorio. A partir de 3° año se incrementa la actividad presencial, llegando hasta un 15 % de los encuentros. Esto incluye actividades áulicas y de laboratorio, pero esencialmente actividades a campo, en campos experimentales de la Facultad y también de productores de la zona, para facilitar los traslados. En este sentido, se especifica que la realización efectiva queda sujeta a la evolución de la pandemia, pudiendo, si la situación evoluciona favorablemente, incrementarse el número de actividades presenciales hacia final del cuatrimestre, para evaluaciones y presentaciones de seminarios.

Más información en www.fca.unl.edu.ar

FICH

Para este segundo cuatrimestre, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL) desarrolla sus actividades bajo modalidad mixta. De este modo, se retornará a las actividades prácticas esenciales en forma presencial, pero las clases teóricas y los exámenes continuarán bajo modalidad virtual, excepto cuando se requiera instrumental y en caso de exposiciones de los proyectos finales de carrera. Investigación, extensión y transferencia continúan con reintegro gradual, al igual que los servicios generales y las tareas administrativas. La atención al público se realiza por turnos y correo electrónico.

Más información en www.fich.unl.edu.ar

FCE

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UNL) existe un compromiso con el retorno a la presencialidad respetando todas las medidas contempladas en el Protocolo de Bioseguridad. Se fijó el siguiente orden de prioridades para el uso de los limitados espacios presenciales: Desarrollo de instancias presenciales de evaluación y/o acreditación de espacios curriculares de pregrado, grado y posgrado dirigidos a su regularización y/o promoción; Desarrollo de instancias presenciales necesarias para la convocatoria, sustanciación y conclusión de todos los procesos de concursos docentes y no docentes; Desarrollo de instancias presenciales de enseñanza dirigidas a estudiantes de las carreras de grado que hayan ingresado a la Facultad durante 2021; Desarrollo de instancias presenciales de enseñanza dirigidas a estudiantes de las carreras de grado que hayan ingresado a la Facultad durante 2020; Resto de las actividades presenciales que se realizaban en la Facultad previo a la situación generada por la pandemia. La realización de estas actividades se efectúa conforme las normas sanitarias vigentes en cada momento y la disponibilidad de espacios, tiempos y recursos, previo consenso entre los profesores a cargo de cada cátedra y la Secretaría correspondiente, según el tipo de actividad.

Más información en www.fce.unl.edu.ar

FCJS

En el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS-UNL) el cursado del segundo cuatrimestre se realiza con un retorno gradual de la presencialidad en forma cuidada. En este sentido, se prevén propuestas que combinan lo presencial y lo virtual, como necesidad para continuar con la formación profesional de los estudiantes.

En el marco de los protocolos vigentes en el ámbito de la UNL y en cumplimiento de la última Resolución Rectoral N° 2907-21, por la cual se establece el retorno gradual a la presencialidad, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) se trabajó en una serie de pautas que servirán como guía para la adaptación a la presencialidad en forma cuidada, responsable y coordinada.

Más información en www.fcjs.unl.edu.ar

FIQ

En la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNL) en el segundo cuatrimestre se retoman las actividades prácticas presenciales de docencia, investigación y extensión. Desde el 23 de agosto se retomaron las actividades prácticas presenciales en laboratorio y/o planta piloto, tanto para carreras de grado, pregrado como de posgrado. El foco está puesto en las asignaturas tecnológicas que requieren instancias prácticas presenciales para el correcto desarrollo de los contenidos, manteniendo los protocolos vigentes en la UNL. Se prevé que aproximadamente 850 estudiantes realicen a lo largo del segundo cuatrimestre prácticas presenciales, manteniendo un flujo de circulación diario, en promedio, de 100 a 150 personas por turno (mañana y tarde) en los diferentes edificios de la Facultad. Asimismo, en los turnos de exámenes de los meses de septiembre, octubre y noviembre las asignaturas podrán definir si sustancian los mismos en modalidad presencial y virtual mientras que, dependiendo de la evolución epidemiológica y las habilitaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia, se evaluará esta misma posibilidad en los turnos de exámenes de diciembre, que son los que mayor número de personas involucran.

Más información en www.fiq.unl.edu.ar

FHUC

En la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL) el desarrollo del segundo cuatrimestre se inició el 24 de agosto de manera virtual. Si bien todas las asignaturas continuarán utilizando las aulas virtuales como eje central, las disposiciones nacionales y provinciales han permitido que se sumen algunas actividades presenciales. De esta manera, a propuesta de las direcciones y coordinaciones de cada una de las carreras de grado que se brindan en la FHUC, un total de 64 espacios curriculares tendrán actividades presenciales pautadas y organizadas previamente, en el marco de los protocolos vigentes.

Más información en www.fhuc.unl.edu.ar

FCV

Por su parte, en la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL) el segundo cuatrimestre comenzó el 17 de agosto. En este período se dictarán un total de 51 asignaturas de la carrera de grado. Con la idea de retomar de manera gradual y cuidada las actividades presenciales esenciales, se realizó un relevamiento a los fines de registrar las Asignaturas que requerirían esta modalidad. A partir de ello, 34 asignaturas fueron planificadas con al menos una instancia de actividad presencial, ya sean evaluaciones parciales y/o actividades de tipo prácticas. Estas actividades planificadas son diagramadas por Coordinación Académica de FCV-UNL, quien considera los aforos y espacios disponibles para el cumplimiento de los protocolos establecidos. Por su parte, entre las actividades prácticas, un gran número de ellas se realizan a campo o al aire libre (muestreo, visitas a establecimientos agropecuarios, entre otras), por lo que el distanciamiento y los espacios con ventilación están garantizados.

Más información en www.fcv.unl.edu.ar

ISM

Finalmente, en el Instituto Superior de Música (ISM-UNL) se prevé el retorno gradual a la presencialidad de las actividades de enseñanza que proponen prácticas musicales individuales y/o en grupos reducidos, incluyendo aquellas que involucran a los organismos estables de la institución (el Coro de Cámara y la Orquesta de Cámara). En todos los casos, la cantidad de asistentes está determinada por los aforos habilitados para los respectivos espacios físicos (aulas, salas de estudio, Salón Auditorio). Las asignaturas teóricas (que son transversales a varias propuestas, y por lo tanto tienen mayor matrícula) y las que proponen prácticas musicales más numerosas seguirán dictándose online.

Más información en www.ism.unl.edu.ar