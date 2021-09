“El peronista que vote al peronismo, la interna no es nuestra”

A 9 días de las elecciones Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el candidato del justicialismo en San Cristóbal dejó en claro varios aspectos, pero principalmente fundamentó porque considera que el peronismo en la ciudad acompañará y de qué manera piensan ellos unificar los criterios industriales entre el ferrocarril y la ciudad, hoy por hoy, el principal caballo de batalla del sector a través de la generación de nuevos puestos de empleos, algo que sin dudas hace falta en la ciudad.

Primeramente, Andreychuk hizo hincapié en la posible radicación de un puerto seco en nuestra región. Como lo anticipó El Departamental web el pasado domingo, Santurce, Lucila o Ñanducita serían los posibles lugares donde se instalaría, y a ello hizo referencia el candidato y además secretario gremial de la Unión Ferroviaria. “Siempre que sea progreso, trabajo, una alternativa de crecimiento es muy bueno para todos, esto beneficiaría a mucha gente y a mucha parte importante de la zona centro-norte. Eso está directamente relacionado con la empresa, con los ingenieros que están a cargo del proyecto como hacen siempre en todo lo que nosotros tenemos para realizar, se encargan ellos de la parte de infraestructura y demás. Sabemos de esos tres lugares porque son alternativas que se manejan desde hace un tiempito, siempre la primera fue Santurce pero han aparecido otras alternativas y estamos ahí esperando que se terminen de hacer los estudios pertinentes como para saber cuál es el mejor lugar, el más conveniente o el que más corresponde de acuerdo a un montón de cosas que van de la mano desde el lugar específico para armarlo, los terrenos que se puedan conseguir o comprar o desde el golpe de salud-ambiental que hay que hacer estudios.”

El tren como alternativa de trasporte para nuestros productores o empresarios achicaría costos, pero también podría perjudicar a otro sector y rubro hoy fuerte en la región, como es el de los camiones. Desde el sector, y luego de varias reuniones entre los gremios a nivel nacional, no ven esto como un inconveniente, sino como una conveniencia. “El tema del transporte a través de camiones crece día a día, pero es como anunció Sergio (Sasia) en la nota que hizo, acá no se trata ni de uno ni de otro, estamos trabajando en paralelo junto al sindicato de camioneros y la idea es trabajar en conjunto para el beneficio de todos. Entendemos que hasta 450 - 500 kilómetros hoy el camión saca una ventaja y a partir de ahí el tren recupera por los costos y pasa a sacar ventaja el tren. Entonces estamos viendo que esto está muy bueno porque permitiría quizás un transporte más corto a través de camiones con camiones más chicos, quizás con un movimiento diario más frecuente, donde vos sacarías o llevarías desde cualquier campo o lo que fuere, porque estamos hablando en este caso de cereal pero pueden ser un montón de cosas más porque la idea es que esta terminal sea amplia y abarcativa, lógicamente entendiendo que el mercado tiene que marcar lo que nosotros necesitamos. Creemos que se pueden convivir tranquilamente y estamos trabajando en conjunto con el sindicato de camioneros para que esto de sus frutos y nos rinda a todos. Vamos a tener una Ruta 39 ya asfaltada si Dios quiere en poco tiempo donde va a cruzar transversalmente varias provincias y donde vamos a estar conectados de otra manera con el norte de la provincia y todo ese movimiento se va a ver reflejado en un lugar estratégico y creemos quienes estamos dentro de la empresa Belgrano Cargas y dentro del sindicato de la Unión Ferroviaria que un puerto seco sería una solución más que importante para todo el movimiento del mismo”.

En referencia a esa cantidad de kilómetros, San Cristóbal está en punto medio, y para Andreychuk será cuestión de “analizarlo desde cada productor o cada uno de los que sientan la necesidad de arrimarse y ver lo que le puede brindar el puerto seco y lo que le puede brindar un transporte pero yo creo que lo positivo es que esto se logre, después se verán cuáles son las alternativas de lo que convenga a cada uno. Nosotros estamos convencidos que a través del ferrocarril podemos abaratar mucho el costo en logística y en transporte, entonces eso permitiría que el productor se sienta beneficiado”.

6 nuevos ingresos a los Talleres, la promesa para fin de mes

Hace un tiempo desde la empresa se trabaja en la instalación de un nuevo servicio, la reparación de frenos bajo piso, es decir, sin tener que desarmar el tren o vagón, lo que permite mayor rapidez. Desde el sector especulan con que a fin de mes esté terminado y así poder comenzar a trabajar, pero Andreychuk, más allá de las ganas, también fue cauto.

“Estamos todavía un poco atrasados con el banco de prueba de válvulas, pero septiembre es la fecha culmine para terminar la sala y comenzar con las primeras pruebas, capacitaciones como para largar de lleno a trabajar en dicho sector. Esto viene de una gestión de la Unión Ferroviaria apoyado por la empresa porque el único lugar que lo hacía era Córdoba y hoy San Cristóbal esta estratégicamente ubicado en un lugar clave, hoy el movimiento de vagones es muy grande y qué mejor que tener todas las soluciones a los problemas que pueda tener dentro de nuestro taller. Esto está relacionado con el sistema de freno, el sistema es súper importante en lo que hace a una formación”.

Sobre la toma de los nuevos empleados y la cantidad de curriculum que le acercan, el Candidato fue claro. “Hay un convenio firmado con todas las escuelas técnicas del país que permite el ingreso de jóvenes con títulos de técnicos, lo que estamos tratando también es de abrir y ampliar ese abanico a través de gestiones de otros empleos ligados al ferrocarril o de alternativas paralelas al ferrocarril que les permitan a los alumnos de otras escuelas también tener alternativas de un trabajo digno e importante. Los curriculum deben llevarlos a la Unión Ferroviaria, los firmamos, los sellamos y los cargamos en un sistema que van directamente a Buenos Aires, donde la gente que tiene Sergio trabajando para él en ese tema los recepcionan y los empiezan a preseleccionar, después se hacen llamados, charlas pre ocupacionales, después se ve el perfil de cada uno, todo eso se va manejando después con el tiempo y a partir de ahí cuando hay una preselección determinada con la cantidad necesaria se empieza con todo el desarrollo de lo que puede ser el pre ocupacional y todo lo demás”.

Poniendo un poco de pimienta y buscando diferenciarse de las veredas contrarias, Andreychuk dijo que “hoy estamos en un dilema muy grande porque es la única empresa en San Cristóbal que está generando mano de obra hace varios años, no es de ahora por una elección o por la campaña, la única empresa que mueve el perímetro laboral es la empresa Belgrano Cargas y entonces también es entendible que el ferrocarril no es el de hace 40 años que tenía 600, 800 o 1000 empleados, hoy es un ferrocarril en crecimiento, arrancamos hace 7 años y éramos 38 personas y hoy somos 101 y se han jubilado en el medio alrededor de 15 o 20 compañeros, es decir que estamos tomando 20 o 25 personas por año de promedio y ojalá podamos seguir manteniendo el crecimiento. El ferrocarril no es la solución de San Cristóbal, es una de las pequeñas soluciones que tendría que tener San Cristóbal para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar desesperadamente buscando trabajo. Hace 15 o 20 años que en San Cristóbal no hay otra alternativa de trabajo, no vino a instalarse ninguna empresa de afuera, no hay nadie que genere mano de obra genuina a través de algún sector, industria o empresa ubicada en el área industrial o en cualquier lugar de nuestra ciudad, evidentemente el ferrocarril hoy está juntando la gran mayoría de los curriculum”.

Los votos y el trabajo del PJ

“Faltan 10 días para las elecciones y estamos trabajando a full y todos los días vamos tratando de tener reuniones que nos permitan llegar al día de las PASO todos juntos, entendemos que no es fácil el trabajo para nosotros porque somos nuevos en la materia política partidaria pero venimos todos con un trabajo desarrollado atrás que nos permite sumarnos a la gente que ya conoce y que ya entiende el tema, poner nuestra impronta y nuestras ganas como para ir sumándonos”, indico Marcelo tras ser consultado de si era cierto o no que siguen arrimando agua al estanque en materia de sumar más aliados del PJ que estaban un poco alejados.

“Yo estoy en contacto con Claudio Gaineddu permanentemente, con Cristian Barbini permanentemente, estamos charlando con gente del peronismo más viejo como Fito Keller que pertenece a otra parte del peronismo pero que no está fuera, están todos adentro tratando de dar una mano para que este proyecto sea el mejor, para que este proyecto se afiance y para llegar al 2023 todos juntos, con una alternativa de pelea en una urna que nos permita a nosotros recuperar la municipalidad para que vuelva el justicialismo a estar presente en San Cristóbal como nosotros queremos”.

Sobre la posibilidad de que el peronismo se meta en la interna de Martino y López, Andreychul aseguró que “nosotros no tenemos interna y no tenemos por qué ir a jugar una interna que no es nuestra, me parece que el peronismo tiene que apoyar al peronismo siempre, que cada uno se arregle con su quintita y con sus problemas internos y con sus internas. Nosotros le pedimos a los peronistas que no piensen en una interna que no es nuestra, al contrario, nosotros necesitamos el apoyo de todos los peronistas y de los que no son peronistas y creen que es el momento de una renovación o de buscar dirigentes nuevos, que muestren otra cara, que no sean los mismos de hace 15 o 20 años o los mismos de siempre, para eso estamos nosotros y para eso está nuestra lista que creemos que es la única lista opositora realmente que viene a través del peronismo, porque entendemos que una interna ya sea entre Martino y Maxi López termina siendo más de lo mismo porque después se juntarán y armarán una sola lista porque pertenecen al mismo espacio. Nosotros entendemos que no es una interna que nos pertenezca a nosotros, después de muchos años vamos con única lista y el peronista tiene que apoyar a la lista del peronismo”, y cerró diciendo que “a nosotros nos interesa hacer una buena elección, afirmarnos en el lugar que están mostrando algunas encuestamos y desde ahí empezar a trabajar en el concejo de otra manera. Los peronistas queremos que el peronismo vote al peronismo”.