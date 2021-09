El gran interrogante de la participación en las Paso

(Fuente El Litoral)

El nivel de participación en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 12 de septiembre podría tocar su punto más bajo desde el establecimiento de estos comicios, en 2011, ya que el Gobierno da por descontado que se mantendrá la tendencia que se vio en los distintos actos electorales provinciales. Hasta el momento, se votó en Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes: en todos estos distritos se registró una caída en el porcentaje de votantes en comparación con los anteriores comicios. El indicador encuentra varios factores para ser analizado, que van desde la apatía de un sector de la población con la política hasta el miedo que pudieran tener los electores de contagiarse coronavirus por concurrir a votar, así como también el hecho de que para el día de la elección habrá gran cantidad de personas aisladas por tener coronavirus, síntomas compatibles o haber sido contacto estrecho de un caso confirmado.

En ese sentido, la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini, dispuso que ese universo (el contagiado o posiblemente afectado por Covid-19) no podrá participar de los comicios primarios del 12 de septiembre.

Fuentes oficiales indicaron a NA que "es muy probable" que se mantenga la tendencia a la baja del nivel de participación, por más que la situación epidemiológica haya mejorado respecto al pico de contagios registrado este año.

Según el Código Electoral Nacional, toda persona entre 18 y 70 años está obligada a votar: sin embargo, en el padrón también están incluidos los adolescentes de 16 y 17 años y los mayores de 70, aunque su participación en los comicios es optativa.

El impacto, difícil de determinar con exactitud previo al domingo de las PASO, podría hacer que la participación toque un piso histórico, por debajo del 74% que se registró en las primarias del 2017.

A comienzos de diciembre de 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.571, que estableció el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para definir las candidaturas nacionales, tanto en la categoría de Presidente y vicepresidente, como en las de senadores y diputados: esta modalidad se estrenó en 2011.

En aquel año, el nivel de participación en las primarias fue del 78,6%: el más alto en lo que respecta a elecciones de medio término. Dos años después, en las PASO de 2013, el número cayó y se ubicó en 75%.

En las internas de 2015, el índice descendió todavía más, hasta el 74,9%. En la elección primaria de 2017 no se pudo torcer la caída y se tocó el registro más bajo hasta el momento, con 74% del total del padrón electoral.

Para las PASO de 2019 la tendencia cambió y la participación llegó al 76,4%. Sin embargo, la expectativa es que vuelva a caer el porcentaje de votantes para el domingo 12 de septiembre.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio remarcaron en las últimas semanas la importancia de concurrir a votar y destacaron que el operativo electoral cuenta con un estricto protocolo de cuidados para prevenir los contagios de coronavirus, además de lo vital que es la participación ciudadana para la democracia.

Si esa convocatoria funcionó o no, se verá pasadas las 18 del domingo de las PASO, cuando el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, den a conocer las cifras de la participación y un resumen de la jornada electoral, antes de que se comiencen a difundir los resultados del escrutinio provisorio.

LA EXCUSA

Quien no concurra a las urnas en las Paso, dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberá concurrir a la secretaría electoral correspondiente al distrito de su domicilio para justificar su abstención, con la documentación que acredite el motivo de la falta. También podrá dirigirse a la Cámara Electoral. Todos los electores que figuren en los padrones y no hayan votado en las PASO, tienen el derecho y la obligación de hacerlo en las elecciones generales. Quienes padezcan coronavirus o tengan síntomas, no deben concurrir a las urnas.

QUÉ SE DEFINE

A nivel nacional, hay en juego postulaciones a 127 bancas de diputados nacionales, en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del total de 257 bancas. También las candidaturas par 24 senadores nacionales, en ocho provincias, del total de 72 escaños. En este caso será el turno de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe. En la provincia hay comicios a concejales y miembros comunales, además de algunas intendencias.