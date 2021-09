14 años del trágico accidente de los Tucu Tucu

"Me sorprendió el tren y traté de frenar, pero no pude". Así comienza el escalofriante relato de Roberto Pérez, uno de los integrantes del grupo folclórico Los Tucu Tucu que sobrevivió al accidente en el que murieron dos de sus compañeros. Detalles de la trágica noche.

Roberto Pérez aseguró hoy que fue "sorprendido" por el tren y no pudo frenar a tiempo el automóvil que conducía.

"Me sorprendió el tren y traté de frenar, pero no pude", dijo Pérez a sus allegados, quienes pudieron verlo durante la mañana, mientras el convaleciente músico recibía su primera comida tras el accidente fatal.

Pérez era el músico que manejaba el auto que fue arrollado este domingo por un tren y, de acuerdo con los relatos de Claro Ríos, productor artístico y amigo del folclorista, Pérez relató el accidente ante sus conocidos.

Lúcido y consciente de la muerte de sus amigos Héctor Bulacio y Ricardo Romero, el cantante que manejaba el Renault Megane no pudo evitar volver a ese momento, señaló Ríos: "Se lo cuestiona seguidito, pero tratamos de que no lo haga", aclaró el productor al periódico tucumano La Gaceta On Line.

Los últimos informes médicos, dados a conocer al mediodía, si bien remarcan que la situación de los dos músicos que sobrevivieron sigue siendo delicada, destacan una mejoría en la salud de ambos.

"El equipo de profesionales tiene mucho optimismo y emitió un diagnóstico estable. Los signos vitales están bien", precisó Ríos, quien agregó que Carlos Sánchez reviste el estado más crítico de los dos, ya que sufrió un traumatismo de cráneo y tórax.

Sánchez sigue en coma farmacológico, pero los médicos se mostraron optimistas: "Mañana será operado por las fracturas que sufrié en el brazo, la pelvis y las piernas. Continúa con asistencia mecánica respiratoria, está sedado y fue inducido a un coma farmacológico", detalló el productor.

Este domingo, pasadas las 6:30, los integrantes del conjunto protagonizaron un fatal accidente cuando el automóvil Renault Megane en el que se movilizaban fue arrollado por un tren de carga, sobre la ruta 4, en un paso a nivel sin barreras.

En el accidente fallecieron, en el acto, Ricardo Romero -fundador del grupo- y Héctor Bulacio.

Cuando ocurrió la tragedia, el cuarteto Tucu Tucu salía de la ciudad santafecina de San Lorenzo y se dirigía a Tucumán, donde tenían previsto presentarse en el marco del festival "Septiembre Musical".

El grupo folclórico Tucu Tucu había cumplido recientemente cuarenta años de existencia, durante los cuales se convirtió en una de los conjuntos más reconocidos en el ambiente músical argentino.

Fuente:Infobae