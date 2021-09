El Rector de la UNL participó del 3º Foro de Líderes por la Educación

El 3° Foro de Líderes por la Educación se desarrolló el martes en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un extenso cronograma de actividades. El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, participó en el panel sobre Educación Superior propuesto en esta edición del encuentro que organiza desde el año 2019 Perfil Educación, junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Unicef. Junto a él estuvieron la rectora de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren; y los rectores de la UBA, Alberto Barbieri -quien ofició de moderador-; de la Universidad de Córdoba, Hugo Juri; y de la Universidad de Quilmes, Alejandro Villar.

Los debates -que fueron transmitidos en vivo por Youtube- tuvieron en cuenta los desafíos inéditos causados por la pandemia de COVID-19 y plantearon la necesidad de imaginar nuevos escenarios para garantizar el derecho a la educación. El encuentro convocó a ministros y ministras de educación de todo el país, rectores y rectoras de las principales universidades, investigadores, intelectuales y estudiantes, dirigentes de empresas, entre otras personas.

Los objetivos de la Educación Superior

El panel se compuso con un criterio federal que permitió conocer las experiencias de las cinco universidades durante el último año y medio, y las problemáticas que afrontan cada una en su territorio. Las autoridades coincidieron en destacar el servicio que se cumple desde distintas áreas durante la crisis sanitaria, el esfuerzo por sostener la educación remota y el proceso de transformación digital que se aceleró en este tiempo.

En este sentido, Mammarella remarcó que la gestión de la pandemia se vio signada por la presencia territorial de la UNL y en un momento crucial para la institución: “después del Centenario de la Universidad y los debates que se desarrollaron en torno a ese acontecimiento, en el inicio de un nuevo Plan Estratégico Institucional, con una discusión sobre el modelo universitario para el siglo XXI y cambios en la lógica de nuestro sistema de ingreso. Además, con el debate al interior del Consejo Interuniversitario Nacional sobre la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior”.

Sobre las adaptaciones de la enseñanza a la modalidad virtual remarcó que uno de los desafíos estuvo planteado en que si bien la UNL tiene más de 20 años de desarrollo de plataformas virtuales a disposición, no todos los docentes ni los estudiantes las utilizaban. En el abordaje de la pandemia, además de desplegar ese potencial tecnológico para la enseñanza, se planificaron las acciones de investigación, de extensión y la colaboración con las políticas públicas. “Teníamos que atrevernos a algo más y eso fue gestionar el riesgo”, resaltó Mammarella antes de puntualizar las tareas que permitieron recuperar la presencialidad de un 20% de docentes y nodocentes, durante el segundo semestre de 2020, sin ningún caso de contagio en el ámbito laboral.

Asimismo, detalló las acciones que se llevaron a cabo para atender situaciones específicas como el acompañamiento a ingresantes, a estudiantes extranjeros, y aquellos que se encontraban realizando un intercambio en otros países. “Desde la Universidad se hizo un trabajo muy importante en la comunidad. El esfuerzo se vio coronado con un sentido de pertenencia mucho mayor que nos permitió proyectar un 2021 diferente, con un trabajo orgulloso de docentes y nodocentes”. En ese contexto, Mammarella coincidió con los demás integrantes del panel, en la preocupación por el recorte que genera el presupuesto nacional 2022 sobre lo que habían proyectado en el Plenario del CIN, junto al entonces Secretario de Políticas Universitarias de la Nación.

En el cierre de la actividad, el rector de la UBA remarcó la necesidad de planificar la educación superior y debatir acerca de su financiamiento: “Sin educación no hay futuro. No es un slogan, es una realidad”, sostuvo Alberto Barbieri para luego agregar que “el siglo XXI es el siglo del conocimiento. En Argentina tenemos la suerte de contar con un sistema universitario a lo largo y ancho del territorio, de calidad, público y gratuito, plural, inclusivo, que no tienen otros países de la región”.