“Tenemos una mirada integral para una mayor producción y con valor agregado”

“Me parece que el cambio de gabinete es saludable, siempre es bueno refrescar un poco la cara y se han visto acciones rápidas que tienden a corregir. En sectores realmente importantes, se ha visto la presencia de ministros con carácter que aportan personalidad”, expresó el candidato del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe.

En ese sentido, precisó que “la mirada de Julián Domínguez es importante y la de Aníbal Fernández también es una mirada y una acción muy importante por la situación que estamos atravesando acá en la provincia”. Al respecto señaló que “están trabajando Aníbal y el gobernador en algunos planes a corto plazo y seguramente tendremos novedades antes de octubre. Acá hay situaciones que se intentan corregir desde la provincia pero sin duda faltaba la acción de las fuerzas federales en el territorio, especialmente en los lugares más alejados del centro, y eso se está dando con la llegada de Aníbal Fernández”.

Entrevistado en el programa El fin de la metáfora, de Radio 10, Lewandowski expresó respecto del narcotráfico que “el problema es nacional, creer que solamente lo tenemos aquí encapsulado es mirar para el costado. Hoy tal vez tengamos las expresiones más violentas acá, porque se han descabezado a las dos bandas y se están peleando por el territorio”.

“Si vos hacés encuestas en esta región, la seguridad está a la cabeza de la preocupación de la gente, también aparecen problemas de la ruralidad, que es algo de lo que habla y sobre lo que está trabajando Julián Domínguez, como el tema de la carne. En la mirada pública queda como que el Frente de Todos está disociado y quiere que el campo desaparezca, pero nada más lejos de eso. Nosotros tenemos una mirada integral, una visión de agregarle valor. Es con los dos, el campo y la industria”, aseguró.

Lewandowski contó que “nosotros, los candidatos que encabezamos las listas, hablamos el miércoles con (Juan) Manzur y con Wado de Pedro para charlar sobre estos problemas y para ser bien pragmáticos de cara a lo que viene con las elecciones”. Detalló que “en Santa Fe ya empezó a funcionar un programa sobre la carne, con distintas variedades, y lo que pasa es básicamente que hay que producir más, ese es el secreto de todo, no queda otra alternativa. Hay programas pensados en torno de producir más pero no para que eso se vaya como grano, para poder agregar valor a esa producción y eso acá lo venimos trabajando. Si no tenemos una variedad mayor y una mayor producción, siempre dependemos de los mismos sectores de grandes empresas, que hacen que los productores tengan que depositar lo que ellos producen a esas grandes empresas al precio que las empresas quieren. Hay que producir más y buscar más herramientas de llegada al público más allá de las grandes cadenas y los empresarios”.

Con relación a las secuelas de la dura interna que protagonizó la lista contra la encabezada por el exministro de Defensa y la vicegobernadora, señaló que “nosotros ya estuvimos trabajando con personas muy allegadas a Agustín Rossi, estuvimos hablando y ellos se pusieron a disposición para toda la campaña. Habrá otras cosas que se tendrán que charlar en otra instancia, pero no hay duda que todo el FdT en Santa Fe está trabajando para lograr avanzar sobre el piso que obtuvimos ambas listas combinadas en las PASO”.

A propósito de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional en esta nueva etapa de la campaña, el candidato a senador expresó que “a la gente todavía no le llegó al bolsillo las mejoras que se puedan ver en los números, a la gente no le alcanza la plata y ese es el gran enojo. El salario está en niveles muy bajos pero estamos convencidos que este es el camino, pero los resultados no se van a ver antes de las elecciones, por eso hay que convencer con la esperanza y la expectativa de que esto va a mejorar, aunque todavía no se vea en la realidad. El repunte que tiene la pequeña y mediana empresa todavía no se ve en los bolsillos de la gente, pero el camino es este, no hay otra forma”. En la entrevista se refirió también a la gestión anterior y comentó ue “si volvemos a abrir las importaciones y hacemos que las empresas no puedan seguir trabajando, ese va a ser un gran problema. No va a volver de la noche a la mañana todo lo perdido durante el macrismo. No se puede decir que este gobierno no trabajó para proteger a todos. No alcanzó, hubo errores, sí, pero lo que se necesitan son correcciones y en algunos casos profundizar el modelo. En circunstancias normales quizá el impacto lo hubiéramos empezado a ver hace unos meses atrás pero la pandemia cambió esas cosas”.