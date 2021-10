Diputados: la oposición no dio quórum y fracasó la sesión para debatir la ley de Etiquetado Frontal

La sesión convocada por el Frente de Todos para debatir por la Ley de Etiquetado frontal no logró quorum, pese a los intentos de negociación entre el oficialismo y la oposición. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio buscaron durante la mañana de este martes destrabar la sesión especial, la primera con presencialidad total desde que se inició la pandemia, pero las tratativas no resultaron fructíferas.



El oficialismo bajó al recinto y convocó a sentarse a los legisladores presentes, pero reunió a 122 legisladores y quedó a siete del número de 129 legisladores presentes para iniciar el debate, en medio de duras críticas a la oposición. Los jefes de todos los bloques se reunieron en la comisión de Labor Parlamentaria y allí Juntos por el Cambio propuso consensuar con el oficialismo el tratamiento del temario planteado para este martes.



La oposición planteó incorporar el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán.



Fracasada la sesión de la mañana, Juntos por el Cambio tenía expectativa en reflotar las negociaciones en Labor Parlamentaria por la tarde, pero durante las expresiones en minoría el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, desestimó esa posibilidad. "La oportunidad lamentablemente la han dejado pasar", subrayó, y explicó: "Acordamos con las organizaciones de etiquetado no traer más temas que le interesan al bloque sesionar para no entrar en rispideces. Hasta ese cuidado tuvimos".