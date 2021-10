Reconquista vive las 100 horas en los 100 años Ciudad

Con la presencia de autoridades locales, provinciales, legisladores, representantes de localidades vecinas, Intendentes mandato cumplido, Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones, sindicatos, establecimientos educativos, asociaciones vecinales, medios de comunicación y público en general, el acto protocolar comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda Militar Pucará de la III Brigada Aérea.

En concordancia con la Ordenanza Nº 7277/13 y el Decreto Nº 307/13 que declaran a Reconquista como “Ciudad Ecuménica”, posteriormente tuvo lugar el mensaje a cargo de representantes de distintas confesiones religiosas que integran el ecumenismo, fruto de un camino recorrido en conjunto con un mensaje de unión, amor y respeto para una sociedad más solidaria: Iglesia Católica Apostólica Romana, Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, Iglesia Congregación Cristiana Reconquista, Iglesia Valdense, Iglesia Luterana e Iglesia Evangélica Metodista.

Reconquista Ciudad

El Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos agradeció, en su discurso, “a todos los que nos acompañan en este momento tan especial, en la cuenta regresiva de las 100 horas esperando el 10 de octubre, día en que se cumplen 100 años de la declaración de esta bendita tierra como Ciudad”, gracias a “un crisol de razas donde muchos pusieron su esfuerzo para hacerla pujante”.

“Hace pocos días inaugurábamos la Galería de Intendentes, en convivencia y diálogo entre distintos partidos políticos”, destacó el Dr. Amadeo Enrique Vallejos, recordando que “decía que me sentía privilegiado por ocupar el lugar en que el pueblo de Reconquista me ha ungido”, en el que “cada uno de los que lo ocupó y lo ocupamos aportó su compromiso y dedicación para dejar una ciudad mejor de la que encontró”, prevaleciendo “los valores sobre miradas sectoriales”, en una ciudad “que se ha podido expandir y conservar su espíritu para recibir y ser amplia con todos los que no nacimos aquí, pero que nos sentimos parte de esta bendita tierra”.



El Intendente Municipal expresó que “la historia nos puso a prueba a todos, por lo que no quiero dejar de unirme al dolor de esas 210 almas que se llevó la pandemia en nuestra ciudad”, por lo que “más que nunca necesitamos estar unidos para que Dios nos ilumine, nos de fe y fuerza para levantarnos de esto que nos tocó vivir”.

“Esos valores que hicieron fructífera a Reconquista nos deben guiar para seguir haciendo grande a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestra provincia y a nuestro país”, agregó, “por eso agradezco a cada uno de los que todos los días se levantan y, a pesar de los obstáculos, miran con optimismo la vida”, a “cada familia y a cada ciudadano por su esfuerzo y sacrificio para seguir adelante”, finalizó el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos, invitando a todos a “disfrutar de estas 100 horas de festejos hasta el 10 de octubre, cuando conmemoraremos los 100 años de Reconquista como Ciudad”.

Nuestra Identidad

Como inicio de las actividades por los 100 años Ciudad, se inauguró formalmente el logo que nos identifica a todas y a todos los reconquistenses, símbolo que comprende tres valores fundamentales: inclusión, participación y construcción colectiva.

La “R” representa nuestras raíces, el esfuerzo y el compromiso de una ciudad unida para construir una gran comunidad. Una letra donde se representan el sol, por la calidez de la gente y el calor de la siesta. El paisaje local, decorado por el árbol de lapacho rosado y su flor, declarada como identificadora de la ciudad. La flor de ceibo, también una flor nacional. El mono carayá y la garza blanca. Nuestros primeros pobladores abipones, el Jaaukanigás, el Río Paraná, la pesca, el puerto como ruta comercial y punto de encuentro. El antifaz y las letras musicales, en conmemoración a los carnavales. El mate como representación de familia y amistad. La Ruta Nacional N° 11 como conexión con el resto del país. El camino viejo. La ciudad, pujante y en construcción, con su polo educativo en constante crecimiento. La producción, la industria, empresas y organizaciones. El campo, su agricultura y ganadería.



Elementos que nos identifican y nos invitan a seguir construyendo nuestra historia.

100 horas de actividades

Miércoles 6 de octubre

• 09:00 hs: Recorrido lúdico para las Infancias en Biblioteca Popular Gral. Obligado.

• 11:00 hs: Inauguración de equipos para Calistenia en Parque Sur.

• 100 años en los Barrios: intervención de espacios verdes.

• Intervención en fachadas del Museo Arqueológico y del Museo de Arte.

• 19:30 hs: Inauguración del “Paseo Dorado”: instalación de placas de Deportistas reconocidos con el premio “San Jerónimo Dorado” en Paseo del Bicentenario.

Jueves 7 de octubre

• 9:00 hs a 15:00 hs: Jornada Recreativa Campestre en Parque Productivo.

• 20:00 hs: La Ruta de los Bares.

Viernes 8 de octubre

• Noche de los Museos y de las Estatuas Vivientes:

20:00 hs: Comienza primer recorrido en el Museo de Artes.

22:00 hs: Segundo recorrido en el Museo de Artes.

• 20:00 Hs: Pedaleando de Noche: Recorrido nocturno en bicicleta. Comienza en Plaza 25 de Mayo.

• 21:00 hs: Visita nocturna al Cementerio Reconquista.



Sábado 9 de octubre

• Actividades deportivas:

16:30 hs: jornada de calistenia en Camping Ychimaye.

9:00 hs: Torneo de Handball en Club Adelante.

• 15:00 hs: “Santa Fe en tu Corazón” en Plaza 25 de Mayo: actividades artísticas y musicales. Emprendedores y artesanos.

• 20:30 hs: Mateada Astronómica en Observatorio.

• 22:30 hs: Chango Spasiuk en Plaza 25 de Mayo.

• 22:30 hs: Mapping con imágenes históricas de la ciudad en Plaza 25 de Mayo.

Domingo 10 de octubre

• 8:00 hs: Prueba libre Enduro Cross en Puerto Reconquista.

• 14:00 hs: Competencia de Enduro Cross “Río Paraná” en Puerto Reconquista.

• 19:30 hs: Recreación de época en el Andén de la Estación.