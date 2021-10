Adriana Cantero: “un día que no se trabaja, no tiene por qué ser liquidado”

Este miércoles se llevaron a adelante las asambleas provinciales de los gremios docentes, donde SADOP decidió aceptar la propuesta salarial del Gobierno Provincial, mientra que AMSAFE, decidió rechazar el aumento y realizar un paro el 13 de octubre.

En diálogo con Radio EME, La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, comentó respecto al rechazo de la propuesta por parte de AMSAFE y la decisión de tomar medidas de fuerza.

“Me sorprende la decisión de AMSAFE” confesó la ministra, quien enumeró luego los diferentes motivos por los cuales quedó sorprendida.

“Antes de encontrarnos en el ámbito paritario, parecía ser que la expectativa gremial rondaba por equipararnos al aumento que dio el sistema nacional, que fue de un 10%, o mejorarlo en dos o tres puntos y la oferta de Santa Fe fue por arriba de las expectativas (17%). Claramente, fue la mejor política salarial del sector educativo en el país” expresó.

Además, agregó: “No es solo el rechazo, sino que el rechazo con medidas de suspensión del servicio educativo, en un tiempo donde estamos realizando muchos esfuerzos para recuperar la presencialidad”.

Por otra parte, comentó que “sorprende que muchos docentes no se hayan pronunciado a favor o en contra de la propuesta” y dijo esperar que “todos los docentes hayan tenido la posibilidad de acceder a un análisis reflexivo respecto de lo que se estaba ofreciendo”

En la misma línea, manifestó estar sorprendida porque “la mayoría de los gremios que están afectados por la política salarial que propone el gobierno provincial, han aceptado esa propuesta. La han considerado de alguna manera oportuna para este tiempo”.

La ministra de Educación concordó con lo expresado por el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, quien expresó que “el día que no se trabaja, no se paga”. “Es un principio de las relaciones laboral existentes. Nosotros somos respetuosos y nos manifestamos a favor del derecho a huelga, pero un día que no se trabaja, no tiene por qué ser liquidado”. Además, mencionó que al no haber acuerdo, “no se les va a liquidar el aumento porque la propuesta no está aceptada”.

Por último, hizo mención a una posible reunión con los miembros de AMSAFE: “En estos días vamos a analizar si realizamos un llamado a AMSAFE y veremos como sigue toda tratativa, mirando que tenemos la inmensa mayoría de los trabajadores de la provincia aceptando la propuesta”