Más de 400 mil personas visitaron la provincia este fin de semana largo 

Las temperaturas más agradables, la merma de los casos de covid y la consolidación como destino seguro, las promociones vigentes como

Billetera Santa Fe, acompañado de los pronósticos de buen clima, impulsaron a los ciudadanos a animarse a viajar, con lo cual la ocupación de alojamientos se ubicó en niveles muy altos.

El río y la costa son los principales atractivos, en lo que refiere a cabañas, la ocupación fue completa. El presidente de Cabasetur, Jorge Unamuno afirmó que “la demanda de alojamiento en todas las regiones estuvo completa. Además, una gran cantidad de consultas no se pudieron abastecer, debido a la falta de plazas disponibles, realmente fue fin de

semana muy semana exitoso”.

En la ciudad de Rosario, la ocupación hotelera fue total, incluso desde el Ente Turístico de Rosario (ETUR), debieron derivar turistas a ciudades vecinas, para cubrir los requerimientos de plazas, según detallaron desde la Subsecretaría de Turismo de Rosario.

En otros destinos también es muy buena, en la ciudad de Santa Fe fué 100% de ocupación hotelera en 4 estrellas; entre el 90% y 100% en 3

estrellas, fueron cerca de de 15 mil personas las que estuvieron en la ciudad Capital, según datos de la Subsecretaria de Turismo de la ciudad.

Melincué también fue otro de los destinos con casi un 100% de ocupación, por su parte, la norte de la provincia, la ciudad de Reconquista celebro 100 años desde su fundación como ciudad y lo seguirá celebrando durante todo el mes, comenzando este fin de semana XXL con una ocupación entre el 95 y 99% de plazas, al igual que los destinos junto al Rio Paraná, de los corredores de la RP N° 1 y la RN ° 11 que tuvieron altísimas demandas y gran flujo de turistas buscando disfrutar de los tractivos de su

costa y la naturaleza. En Villa Ocampo, otro de los portales del Jaaukanigás, se vivió un fin de semana a pleno, ya que estuvieron agotadas las plazas en cabañas, hoteles y casas de fin de semana, colmadas con actividades de remo, senderismo y visita al circuito ecoturístico.

La ciudad de San Justo se vistió de fiesta y recibió a casi 10.000 personas en el Festival de Jineteada y Folklore. El cual fue declarado de interés

nacional por la Secretaría de Cultura de la Nación, y que contó con la presencia del Gobernador Omar Perotti, quien montó a caballo provocando el aplauso del público.

Uno de los atractivos que estimuló la demanda de los santafesinos para realizar turismo interno es, sin dudas, el beneficio de billetera Santa Fe.

Esto, sumado a la plataforma www.vivisantafe.com, la nueva herramienta

que implementó la Secretaría de Turismo para hacer más fácil y accesible la búsqueda de destinos, actividades y alojamientos y que además permite reservar y comprar, todo en el mismo lugar, contribuyeron recuperar el

turismo y genera un movimiento sin precedentes.

Además, marcó que llegaron turistas "principalmente desde Córdoba, de la Provincia de Buenos Aires, CABA, Salta, Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero. Hemos identificado que estaba todo cubierto. Si tuviésemos más infraestructura, hubiésemos cubierto más turistas. Es un fenómeno que vino para quedarse". En este sentido, destacó el impulso que la provincia le da al sector.

"Estamos muy contentos por cómo estuvo funcionando Viví Santa Fe, la plataforma que tiene en un solo sitio un lugar para conocer y comprar. Es absolutamente gratuito para el sector emprendedor de turismo, nos permitió consolidar. Creo que tenemos tecnología aplicada al turismo y una herramienta importante que disfrutan los santafesinos que es

Billetera Santa Fe. Ha estimulado el flujo de santafesinos por todas las provincias".

En cuanto a datos, detalló: "tenemos una estimación de cerca de 400 mil personas que visitaron la provincia de Santa Fe. Según CAME, cada persona gasta por día 2700 pesos. Entre 400 mil y 500 mil turistas y excursionistas fueron los que arribaron a las provincia de Santa Fe. El

impacto es muy bueno, debemos retroceder bastante en el tiempo para encontrar un fin de semana de estas características en las dos grandes ciudades".

"Estoy convencido de dos cosas: uno de los motores de la reactivación económica de la Argentina vendrá de la mano del turismo y que la provincia de Santa Fe no será ajena a este fenómeno, ya que el turismo es política de estado a partir de la decisión del Gobernador

Omar Perotti”. La nueva tecnología implementada desde la provincia en materia de turismo, como la plataforma vivisantafe.com, pionera en la Argentina y la región, nos permite unir a la oferta publica y la privada en un consolidado, marcado un punto de inflexión en la gestión pública y liderando la tecnología aplicada al turismo a nivel nacional.

Con respecto a la posibilidad de ampliar capacidad, adelanto: "estamos trabajando hace más de dos meses en un proyecto de ley o decreto que nos permita volver al estímulo de inversiones en infraestructura de alojamiento. Creo que la provincia necesita ampliar lo que tiene y desarrollar otros polos", finalizó Grandinetti.