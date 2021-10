Caso Ariel Bravo: La justicia convocó a tres hombres para brindar información

La Justicia del Departamento San Cristóbal convocó a 3 personas a brindar información sobre el fallecimiento del sanguillermino Ariel Bravo, con lo que se abre un interrogante y plantea el supuesto no cierre del caso, cuando en un primer momento la justicia había imputado como culpable del homicidio a Fabio “León” Campo, quien luego apareció sin vida en su celda de la alcaldía de la ciudad de San Cristóbal.

En ese entonces, la Justicia afirmó que se trataba de un suicidio del principal sospechoso de la muerte de Ariel Bravo, mientras que los familiares señalan que Fabio Campo no tomó la decisión de suicidarse y aún hoy siguen reclamando justicia.

Si bien no hay información oficial por parte de la Unidad Regional XIII, ni por parte de fiscalía, aparentemente estas tres personas convocadas para brindar información ya habrían sido mencionadas por la justicia en el momento en que se decidió la detención de Fabio Campo. Estas nuevas investigaciones pueden indicar que el caso Ariel Bravo no esté cerrado y pueda haber nuevos detenidos e imputados. Incluso puede que el ADN encontrado en el cuerpo de Bravo no coincida con el Fabio Campo y se tomen nuevas muestras de ADN a nuevos sospechosos. Más allá de estas conjeturas la Justicia del Departamento San Cristóbal se está manejando con mucho hermetismo respecto al caso y aún no hay información oficial.