Plata y Bronce para alumnos de la Escuela Industrial Superior en Física

Tres estudiantes de quinto año de la Escuela Industrial Superior (EIS) anexa a la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) obtuvieron medallas de plata y bronce en la XXXI Olimpíada Argentina de Física (OAF), que se realizó de manera virtual durante los días 18 y 19 de octubre. El sábado 23 se realizó la ceremonia de premiación.



Se trata de Bartolomé Riera y Francisco Utrera, quienes obtuvieron medallas de plata y de Alex Canalis, quien logró una medalla de bronce en la competencia. Los tres son estudiantes de la especialidad Mecánica Eléctrica.

El equipo olímpico del presente año estuvo integrado por siete estudiantes de la Escuela Industrial: Julia Bracalenti y Sofía Lombardo de tercer año, Agustín Cavallero de cuarto año especialidad Química y Alex Canalis, Francisco Utrera, Marcos Gianni y Bartolomé Riera de quinto año especialidad Mecánica Eléctrica. En todos los casos superaron con éxito las instancias previas a la nacional y continuaron con su preparación -virtual y presencial- hasta la realización de la prueba final.



Eduardo Castillo, docente de Física de la EIS, explicó que “durante el tiempo entre la clasificación y la realización de la instancia nacional, el entrenamiento es intensivo, con problemas complejos para resolver. Este año, a diferencia del anterior, pudimos complementar la preparación virtual con algunos encuentros presenciales”.

Las y los protagonistas

“Es el tercer año que participo y el segundo de manera virtual, creo que ya me pude adaptar bien al formato, concentrarme mejor”, comentó Bartolomé Riera.

“Las olimpiadas fueron una experiencia muy linda. Desarrollé una nueva relación con la física, un cariño que no existía. Espero volver a participar el año próximo”, expresó Julia.

Por su parte, Agustín Cavallero comentó que participó de las olimpíadas por la curiosidad que le generan muchos temas relacionados y con la idea de poder aprender cosas nuevas: “Todo surgió en segundo año, que fue la primera vez que tuvimos Física”.

Las ansias de volver a realizar la Olimpíada Argentina de Física de manera presencial es la coincidencia entre las y los participantes: “El mayor desafío fue aprender Física de manera virtual, pero gracias a la voluntad de los profesores fue dinámico. Hubiera sido lindo viajar a Córdoba, pero creo que la virtualidad me ayudó a madurar mucho y a organizarme para estudiar”, indicó Sofía. “Espero que el año que viene pueda ser presencial, va a ser una linda experiencia viajar y conocer estudiantes de todo el país”, agregó Bartolomé.

Representante provincial

Santiago Gonzalez, estudiante de cuarto año de la especialidad Mecánica Eléctrica de la Escuela Industrial Superior, fue el representante de Santa Fe al integrar el equipo provincial. “Mi objetivo fue clasificar para la Olimpíada de Física, pero vi la oportunidad de participar en esta competencia y me puso muy feliz. Es el primer año que me anoto. Pude compartir la preparación con quienes rindieron”, detalló.

Y agregó: “El programa de Física de la Escuela Industrial es muy completo y a la mayoría de los temas que se evalúan ya los teníamos vistos. Agradezco también a los profesores de la especialidad que me dieron una mano. Los próximos años voy a participar nuevamente”.

Juegos de Olimpíadas de Física

Destinados a cualquier estudiante de Enseñanza Media del país, los juegos consisten en la resolución de dos pruebas propuestas por el Comité Organizador Ejecutivo (COE), que combinan física e ingenio. De esta manera, la 7° edición se desarrolló en el marco de la 31° Olimpíada Argentina de Física.

La Olimpíada está organizada por la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La EIS participa desde hace 15 años ininterrumpidamente y actualmente el trabajo se enmarca en una materia optativa.

El equipo docente de la EIS que acompaña este proyecto está integrado por Julián Percibaldi, Manuel Ibáñez, Lucas Brugevin, Damián Cafaro, Fabricio Castillo, Eduardo Lázaro y Eduardo Castillo.