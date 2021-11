"Tenemos muchas ganas de continuar en la gestión"

En entrevista con este medio, Silvana Imoberdorf habló acerca de la campaña que está llevando adelante para buscar la reelección como Presidenta Comunal de Colonia Rosa, de los proyetos que tiene en carpeta y los objetivos que desea llevar a cabo en la comuna.

En el mes de diciembre se cumplirán dos años de su primer mandato y según lo que manifestó el balance para ella es muy positivo, a pesar de que le tocó atravesar una situacion dificil como fue la pandemia, al igual que a todos.

"No se podía viajar a gestionar, no se podían realizar reuniones. A nosotros nos tocaron meses muy duros donde todos saben que tenemos un servicio de atención a la salud que funciona durante la mañana y a la tarde tenemos una enfermera contratada las 24 horas, pero la atención de esos pacientes me he encargado personalmente de cada uno de ellos. Cuando pasó todo esto que ya se empezó a liberar hemos podido trabajar de otra manera, hemos podido hacer las gestiones personalmente en Santa Fe de un montón de cosas que se concretaron por eso estoy satisfecha".

Tras asumir al frente de la comuna, Silvana contó que atravesaron una etapa complicada pero que pudieron sorteaela y hoy el trabajo está dando sus frutos.

"Empezamos una gestión con una deuda importante en rendiciones que eso no nos permitía recibir dinero si no nos poníamos al día, cuando logramos tener todo medianamente bien ahí es donde empezamos a crecer como comuna, pudimos hacer obras importantes como fue en zona rural un camino arenado desde acá a Monte Oscuridad y le dimos solución a mucha gente"

Entre los proyectos que llevó adelante la Presidenta Comunal aseguró que uno de los más importantes fue lograr la gestión de cinco viviendas en lote propio para familias de Colonia Rosa y la idea es continuar con esos planes el próximo año.

"Afortunadamente nos adjudicaron cinco que trajo una alegria muy grande. Estamos gestionando otro plan de Casa Propia Construir Futuro que es un plan de nación, donde hicimos todos los informes a través de un asistente social, ya se le pidió los datos a la gente y estamos regularizando un terreno para que el barrio de Casa Propia Construir Futuro pueda levantarse en ese lugar. Estamos muy contentos porque va haber una gran cantidad de familias que van acceder a su vivienda".

Además de esas gestiones, el objetivo de Silvana es concretar el plan de erradicacion de viviendas precarias y la erradicacion de letrinas porque la idea es brindar calidad de vida a los vecinos de la localidad a través de los programas provinciales.

"Pudimos hacer una vivienda social con gastos compartidos con la propietaria de la vivienda, hemos puesto la mano de obra y así vamos trabajando en lo que es la parte del centro de Colonia Rosa con la construccion de avenidas nuevas, hemos colocado luminarias led con fondos propios, arreglo de las plazas, construcción del cartel con el nombre de Colonia Rosa que está iluminado, es muy moderno y lindo", indicó la Presidenta Comunal y enumeró otros trabajos y obras que se llevaron a cabo en el pueblo como la construcción de veredas nuevas, se pintaron los edificios públicos de la comuna y destacó el trabajo que se realiza en el Área de niñez, adolescencia y familia, en el área del adulto mayor, en el área de la mujer y en cuanto a salud.

"Tengo muchas cosas todavía en mente porque hay mucho por hacer, pero a pesar de todo esto el equipo de trabajo me acompañó en todo. He tratado de conseguir inversores que vengan a instalarse a Colonia Rosa y los hemos conseguido, me pone muy feliz ver que lo vean con otra mirada, es un pueblo que puede dar más y conseguimos que una fábrica de reciclado quiera instalarse acá, una fábrica de dulce de leche, tenemos proyectos presentados para dos fabricas más asi que estamos muy contentos de como se puede ir generando mano de obra a través de esto. Nosotros implementamos ahora lo que es el reciclado que genera mano de obra en mujeres y el ropero comunitario también así que tenemos muchas ganas de continuar en la gestión".