Elecciones 2021: Multitudinario cierre del PJ sancristobalense

Sergio Sasia puntualizó las inversiones que se avecinan, entre ellas, una de 20 millones de dólares. Con una gran convocatoria, como hace mucho no se veía por parte del Peronismo, la lista encabezada por el gremialista de la Unión Ferroviaria, Marcelo Andreychuk, cerró su campaña en el predio ferroviario muy cerca de la pasarela. La noche arrancó con números artísticos, en primer término, Los Soñadores, luego Esteban Bura, para luego dar paso a Marisol Ocampo y su grupo. Antes del acto político, llegó la música tropical con La Sensación. A continuación, el escenario se llenó de referentes locales, entre ellos los actuales ediles. Gaineddu y Morel, los ex concejales Barbini y Quié, además de la Secretaria General, Yolanda Acuña, entre otros. A su turno, el presentador fue llamando a los oradores, quienes se ubicaron en el frente del escenario. Abrió el fuego la funcionaria provincial Luisina Giovanini, quien destacó las inversiones realizadas por el gobierno de Perotti, destacando la pavimentación de la Ruta 39, tramo San Cristóbal-Crespo y la implementación de la Billetera Santa Fe. Quien continuó en las alocuciones fue el gremialista del CUEC, Julio Juarez, quien destacó que el grupo político que hoy gobierna el Municipio ha llevado a la Ciudad a un estancamiento nunca visto. La siguiente oradora, fue la Dra. Lorena Luna, quien puntualizó su origen en Barrio Pellegrini, que gracias a un gobierno peronista como el de Nestor Kirchner, ella pudo acceder a la Universidad y graduarse como abogada, después de haber pasado por las aulas de la Escuela Pellegrini en la primaria y de la Escuela de Comercio Nº 223. Marcelo Andreychuk, primero de la lista del Justicialismo, fue el siguiente orador, destacando la propuesta de empleo como elemento de contención de la juventud, para evitar el éxodo una vez que culminan sus estudios secundarios, evitando el traumático desarraigo al que quedan expuestos los jóvenes. También disparó dardos, elípticamente, hacia Martino, enunciando que hay dirigentes que estuvieron en cargos importantes y no trajeron una mísera fuente de trabajo. El cierre quedó para el mentor de este espacio, Sergio Sasia, quien entre otras cosas expresó que vendrán a San Cristóbal inversiones alrededor de la industria ferroviaria, una de 20 millones de dólares, de un grupo inversor, quienes tomarán 100 operarios calificados con estudios técnicos, para adecuar todo el material rodante de la red ferroviaria nacional y que dicha empresa tiene pensado estar en marcha a finales de 2022, otra empresa que hará el mantenimiento de los predios lindantes a las vías férreas, donde emplearán 15 personas que no accedieron a estudios técnicos, además de otra empresa que fabricará los durmientes de hormigón para las vías, que además podrán fabricar tubos y alcantarillas. Pero el gremialista fue más allá, dijo que él no es ni sería candidato a nada, pero si el Peronismo accede al gobierno municipal en 2023, se dejarán de pagar sueldos de miseria a los contratados y por día, que en la actualidad tiene el Municipio. Disponiendo el pase a planta permanente de todo ese personal que hace más de una década es destratado y apretado con la amenaza de que si no los votan serán despedidos. Finalizó diciendo, “nosotros todo lo que prometimos, lo cumplimos y las pruebas están a la vista”. Luego del mitín político, cerraron los números artísticos con Sole, José y La Banda, para dar paso al número central del grupo tropical, Los Lirios.