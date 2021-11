Diego Sartin no logró obtener una banca en el concejo

El actual concejal de la ciudad de San Cristóbal obtuvo 1619 votos pero no le alcanzó para la renovación.

El candidato de Juntos por el Cambio Diego Sartín quedó posicionado en el tercer lugar en estas elecciones generales para concejal.

La banca del empresario sancristobalense es una de las tres que se renuevan. De esta manera, su mandato culminará el 10 de diciembre.

Tras conocerse los resultados finales, Sartín manifestó que "creo que va a ser lamentable el concejo después del 10 de diciembre, realmente creo que se va a complicar y bastante, porque en la campaña tanto de uno como de otro no he escuchado proyectos, no hay ningún tipo de proyecto viable, superable o que importe a la ciudadanía y nosotros sí lo teníamos".