Dianela Michlig será la primera Presidenta Comunal de la historia de Ambrosetti

El primero de los resultados de los 32 distritos del departamento San Cristóbal que se conoció fue el triunfo de Dianela Michlig en Ambrosetti. La candidata del FPCyS se imponía al Vecinalismo por una aceptable diferencia y daba el primero de los golpes en la tarde del domingo; “Después de 18 años de gobiernos de partidos Vecinalistas, que este año inscribió como Justicialista por primera vez, se nos dio la victoria a nosotros”, subrayaba de entrada Dianela ante El Departamental.

La joven que hará sus primeras armas en política (se había presentado hace dos años y había perdido ante Sterren) contó que “lo principal que escuchamos cuando caminamos la calle era el cansancio de la gente. Fueron 18 años y la gente quería un cambio, una cara visible nueva porque los otros candidatos ya habían estado en el gobierno y la gente ya los conocía, sabía de su manera de gobernar, habían tenido aciertos y desaciertos como todos los dirigentes, pero nosotros éramos una propuesta nueva, diferente, por eso la gente nos acompañó”, sintetizó.

Sobre los motivos que considera el porqué de este resultado electoral, la futura presidenta Comunal dijo que “la gente confió en nuestras propuestas de campaña, tenemos un proyecto muy amplio y ambicioso que no solo es por dos años, sino también a largo plazo, proyectando un Ambrosetti a 20 o 30 años. Charlamos con todos los vecinos, recorrimos todos los hogares y esto nos sirvió y alentó para obtener el triunfo”.

Dentro de esos pedidos y charlas “la gente lo que más insistía era por la salud, donde es imperiosa la necesidad de agentes de salud en nuestra localidad, viviendas propias donde tenemos una problemática que hay viviendas que hace 6 u 8 años que se han comenzado y no se han terminado o la falta de gestión de las mismas”.

Por otro lado, Dianela expresó que de otras charlas surgió que “los empleados comunales reclamaban por los salarios, piden ser mejor reconocidos por su trabajo, pero además manifestaban el tema de herramientas y maquinarias, nos comentaban que hay un déficit que vamos a tener que ver cómo lo resolvemos. Los productores rurales están un poco descontentos por la falta de mantención de los caminos o la falta de alcantarillas y la limpieza de canales”. Además, Michlig entendió que “el deporte y la cultura están bastantes carentes, y vamos a trabajar en estos aspectos”.

Haciendo un poco de historia, en 130 años del nacimiento de Ambrosetti, Dianela a ser la primera mujer en manejar los destinos de la comuna. “Es un hecho histórico, pero en lo particular y familiar, mi tátara abuelo, mi bisabuelo y mi papá gobernaron, y ahora me toca a mí”.

Sobre lo que viene luego del 10 de diciembre, Michlig fue enfática; “Esperamos que en provincia no nos discrimen por portar el apellido Michlig. Cuando estaba Lifschitz se trajo una obra fundamental que marcó un antes y un después para nuestro pueblo como fue la ruta. Perotti, más allá que quien está actualmente es de su signo político, nos dejó mucho de lado estos últimos dos años. En estos días llegaron muchas promesas de obras, y ojalá que ahora que se cambia de signo político esas obras se concreten, si tengo que viajar a Santa Fe a gestionar y reunirme con quién sea lo voy a hacer, quiero hacer escuchar la voz de nuestro pueblo, porque yo voy a gobernar para todos los ambrosetinos”, y en relación a cómo es su relación con el gobierno siendo minoría, dijo que “con Sterren hemos tenido una relación de mucho respeto, siempre en reuniones hubo diálogo y jamás hemos tenido un encontronazo o discusión, así que ahora espero lo mismo por parte de ellos, que tengan la misma atención de respeto, de acompañar lo que esté bien y marcar lo que esté mal, pero con respeto”.