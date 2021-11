El Diputado González pidió más beneficios para los Bomberos

El legislador sancristobalense remarcó este proyecto, con la importancia de que los Bomberos puedan acceder a pensiones no contributivas, afiliación al AIPOS, poder estar incluidos en planes de viviendas y hasta un salario mensual.

En la última sesión ordinaria del año en la Cámara de Diputadas le dimos media sanción a un proyecto de ley que impulsamos conjuntamente con la Diputada Georgina Orciani para garantizar derechos y mejorar los servicios que reciben los bomberos voluntarios.

Dentro de los pedidos y nuevos beneficios con los que contarán los voluntarios de toda la provincia se incluyen pensiones no contributivas por edad o por años de servicio. Además, el diputado Marcelo González señaló que “para aquellos bomberos que no tengan trabajo registrado tendrán un aporte económico mensual, la afiliación a IAPOS para integrantes de los cuerpos activos y sus grupos familiares”, como así también remarcó un punto no menor y un reclamo de años, el tema de que puedan estar incluidos en planes de construcción de viviendas.