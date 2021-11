Perotti participó de la inauguración de la nueva planta industrial de Colven S.A

En su discurso, el mandatario provincial destacó “el número de patentes y de marcas” con los que cuenta la firma, y afirmó que “es allí donde radica una de sus mayores riquezas: la creatividad, la capacidad de tener ingeniería, de tener inventiva, y detrás de esas marcas consolidar oportunidades”.

Perotti aseguró que “Colven da un mensaje muy profundo no solamente a nuestra provincia sino a toda la Argentina: el de los valores, la vocación, el compromiso, la perseverancia con el trabajo, el creer en la familia, en los propios y en formar equipos”.

Asimismo, el mandatario santafesino mencionó que “desde San Justo hacia abajo, vive el 80% de la población, por lo que nos queda un norte extenso y vacío. Entonces, el desafío es cómo revertimos esa situación, porque claramente estar aquí y hablando de esto es una demostración de talento y capacidad que tiene nuestra gente, que tiene esta región para mostrar hoy productos de punta, compitiendo de igual a igual con empresas de países desarrollados. Y esto es lo que valoramos enormemente: el talento y también la capacidad de haber evolucionado y de haber seguido incorporando tecnología”, sostuvo el gobernador.

“Esa evolución es la que no solamente está permitiendo la ampliación –continuó Perotti-, sino que además está generando futuro en radicaciones y exportaciones, llevar el trabajo de nuestra gente al mundo, y no me cabe duda que las posibilidades de crecimiento en este sector y con tecnología, le da a la Argentina una nueva y enorme posibilidad de desarrollo; confiamos plenamente en eso”, manifestó.

A continuación, el gobernador de la provincia enfatizó que desde la gestión se harán “todos los esfuerzos para seguir ayudando a que otras empresas sientan la motivación de hacer lo mismo. Cada una de nuestras localidades del norte tiene que contagiarse con este espíritu porque hay gente con talento, con capacidad y un gobierno provincial que se ha puesto a la par con inversiones en infraestructura”.

Finalmente, Omar Perotti expresó que “la mejor manera de enfrentar la pobreza es con trabajo y ayudando a quienes lo generan; no hay mejor política social que la creación de un puesto de trabajo y eso requiere de estos ejemplos, de actitudes empresariales como la de Colven”.

CON GRAN POTENCIAL Y HACIA TODO EL CONTINENTE

A su turno, el presidente comunal de Guadalupe Norte, Héctor Zat, destacó que “tan importante inversión se haya hecho en la tierra donde fue ideado hace ya varias décadas, sin saber el alcance que lograría”, y agregó que “irradia su potencial hacia todo el continente” y que para la comunidad local “es el motor de nuestro pueblo”.

Asimismo, el titular de Colven, Primo Colussi, se mostró “orgulloso y feliz” por las nuevas instalaciones y mencionó que a lo largo de la trayectoria de la firma se abrieron filiales en España, Brasil, México, Italia y recientemente en Houston (Estados Unidos). “Hoy, a 48 años de vida de la empresa, estamos inaugurando esta planta modelo después de haber pasado momentos muy difíciles”.

Colussi hizo hincapié en que la empresa “exporta productos de tecnología, de seguridad y de confort a países desarrollados: para eso competimos -dijo- y tenemos productos para hacerlo y el marco que nos protege; somos 365 trabajadores en la Argentina de los cuales 31 forman parte de la ingeniería de investigación y desarrollo de nuevos productos”, ejemplificó.

Además, el empresario destacó: “Seguimos invirtiendo en Guadalupe Norte, en el norte santafesino, en la región que nos vio nacer, crecer y confiar en nosotros desde el inicio”.

Por último, el gobernador y los empresarios efectuaron una recorrida por la planta con la presencia de los empleados de la firma.

Del acto participaron, además, uno de los fundadores de Colven, Néstor Vénica; el senador departamental Orfilio Marcón; los intendentes de Avellaneda, Dionisio Scarpín, y de Reconquista, Enrique Vallejos; el director provincial de Tecnología e Innovación, Enrique Bertini; y los integrantes del directorio de Colven.

COLVEN

La empresa fue fundada el 24 de setiembre de 1973 , tiene su oficina central y sus principales dos plantas industriales en Guadalupe Norte, departamento General Obligado, a más de 800 kilómetros al norte de Buenos Aires. La industria centra sus actividades en el diseño, producción y comercialización de componentes electrónicos, mecánicos y software destinados a productos vinculados a la industria automotriz, transporte y maquinaria agrícola.

Actualmente desarrolla y produce protectores automáticos de motores, calibradores electrónicos de neumáticos, limitadores de velocidad y revoluciones, enfriadores ecológicos para vehículos, monitores de pérdidas de granos para cosechadoras, calefactores para vehículos, monitores de siembra, purgador de líquidos de depósitos de aire de vehículos, control automático de cosechadoras, monitor de presión de neumáticos, servicio de seguimiento satelital y gestión de datos remotos.