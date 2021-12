Hersilia: 15 empleados pasan a planta permanente a días del cambio de gestión

A días de que asuma Silvana Romero como nueva Presidenta Comunal de Hersilia, en la localidad se desató un conflicto porque el Presidente Comunal Celestino Nicolau que deja su cargo decidió pasar a planta permanente a 15 empleados comunales, lo que genera una gran confusión y que demandaría mucho dinero mensual de aquí en adelante.

Sobre este tema habló Silvana, quien se mostró sorprendida y preocupada por la situación, en donde quedan expuestos los empleados y la comuna en sí.

"Esto desnuda un montón de cuestiones que tienen que ver con una postura pasiva del sindicato durante mucho tiempo y aparecer ahora es sumamente oportunista. Son 15 personas y lo que más me preocupa es que hay mucha más gente contratada en la comuna por la cual nosotros hemos reclamado mucho tiempo, que tiene más capacidad y que no están en este listado.

La nueva Presidenta Comunal fue muy crítica col con esta situación que podría perjudicar su gestión y aseguró que "se designa a dedo a gente fiel en los trabajos electorales, que fueron punteros politicos, la mayor parte es personal político y ha quedado al margen gente capacitada".

Al ser consultada sobre qué pasará con estas 15 personas y si se concretará la decisión del Presidente Comunal Saliente, Silvana indicó que se analizará caso por caso y que muy posiblemente quede sin efecto el pase a planta permanente.

"Cada uno de los 15 casos requiere un análisis determinado, la asesoría legal dice que a 10 días de dejar el mandato y no tener 3 meses de nombramiento es totalmente revocable. Esto tiene un costo para nosotros, nos va a requerir tiempo, recursos, abogados, papeles, viajes pero es totalmente inconcebible. Al mismo tiempo que nos comunicaron esto en la reunión nos comunicaron que nos dejan más de 4 millones y medio de cheques a pagar, con cheques diferidos, sabemos que las comunas no pueden emitir cheques diferidos y esta comuna inventó una ordenanza para hacerlo. Hay un montón de trabajo para hacer y te dejan esto como frutilla del postre".

Al mismo tiempo, la futura Presidenta Comunal dejó en claro que no tiene nada en contra de los empleados, pero necesita tener la seguridad que podrá pagar los sueldos del personal de la comuna.

"Esta decisión es irracional y expone a los empleados a 10 dias sabiendo que probablemente no queden y él me decia que me quede tranquila que dinero la comuna tenía cuando antes decia que no había plata, entonces hay un doble discurso. Pensamos hacer una auditoria, vamos a comenzar a trabajar con normalidad con los recursos que tengamos, vamos a viajar todas las veces que sea necesario para gestionar, pero la auditoria va a seguir su curso hasta que arroje los resultados".