Moisés Ville: Velada 2021 Escuela 462

Por el camino mágico de la música, el canto, el baile, la teatralización se concretó la Velada Artística de la Escuela Fiscal "Joaquín Víctor González" Nro. 462 de Moisés Ville.

Con la presencia masiva de público de todas las edades se desarrolló esta

magnífica gala. Estar juntos nuevamente, tras un tiempo muy prolongado

marcado por restricciones, incertidumbre y temor nos da esperanza,

ilusiones y deseos que todo mejore.

En el escenario Mario Eidelman, creativamente decorado, desfilaron distintos grupos de niños, desde la Sala de 4 años hasta 7° grado. Se escucharon todos los ritmos, cada movimiento alimentó nuestros sentimientos. A través de cada

presentación recorrimos lugares, imaginamos paisajes, nos nutrimos de

nuestro folklore, nos alegramos con la murga, nos deleitamos con

baladas, canciones infantiles, melódicas y mucho más.

Para destacar la tarea compartida y solidaria de alumnos, ex alumnos, docentes, no docentes, cooperadores, familias en general... y mucho público. El apoyo de aportes publicitarios. La presentación y colaboración de

artistas consagrados y otros en camino de serlo. Hugo Espinoza,

conducción general y animación. Actuación de Los Hermanos Torres y la

presentación de Maximiliano Olivera de sólo 8 años, como revelación;

Los Gauchitos del Chamamé, Ariana Litvak, joven y novel cantante. Además, el excelente servicio de buffet.

De la mano de la Directora María Florencia Sánchez, Vice Emilce Ávalos,

muy unidos todos los que colaboraron para que esta cita sea exitosa y

enriquecedora

Marta Zinger

CORRESPONSAL EN MOISÉS VILLE