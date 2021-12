Asumieron los nuevos concejales de Suardi

La sesión contó con la presencia del Intendente Hugo Boscarol, quien además estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Diego Fontanessi y por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Jimena Lingua.

Durante la misma, se produjo el juramento de los concejales electos Javier Díaz, Sofía Masutti, y Roberto Pelussi (que renovó su banca).

En su alocución, el Presidente del Concejo, Gustavo Sella, se refirió al apoyo de los concejales del PJ para que siga en el cargo y reveló que no hubo negociación previa, sino que fue un llamado de los concejales peronistas comentándole que iban a votar a su favor.

En días anteriores de la sesión, sólo nos contactamos con Agustín Peretti de Proyectando Suardi, que nos informó que no me iba a apoyar, manifestó Sella.

También se reconoció a los concejales salientes Analía Scarpolini, Diego Sella, a quienes, el Intendente Hugo Boscarol y el Presidente del Concejo Gustavo Sella, les entregaron reconocimientos y obsequios.

Fuente Radio Belgrano