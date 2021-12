Accidente faltan en ruta 23: Denuncian que Filippa volvió a manejar

Yanina Giménez, dijo que pedimos que la Justicia lo ponga preso, porque nos habían dicho que ante la evidencia automáticamente iba a quedar detenido.

Por eso estamos muy desilusionados, remarcó Giménez. Este joven siempre mostró buena conducta con la Justicia por eso no había motivos para detenerlo, pero se le sacó la licencia de conducir y lo inhabilitaron. Por eso digo que queremos una Justicia, justa, porque no cumplió con lo ordenado por el juez de la causa, afirmó la mujer.

Hace un año atrás, Filippa, subió a un auto alcoholizado, fue un inconsciente, y ahora lo vemos nuevamente conduciendo un auto, mostrando una copa. Por eso no entendemos más nada, dijo la mamá

Nosotros sobrevivimos, es levantarnos todos los días con un dolor inmenso, por eso pedimos un poco de justicia, cerró Giménez

El 27 de diciembre pasado, se cumplió un año del accidente ocurrido entre San Guillermo y Suardi y donde perdieron la vida Julieta Gorosito (16), Clarisa Herrera (16) y Camila Bazán (17), las tres con domicilio en Morteros, y Loana Valdés (15), quien vivía en Córdoba Capital.