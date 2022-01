Una pareja adoptó a seis hermanos: "No lo pensamos mucho, sólo dijimos por qué no cambiarle el destino a estos chicos"

Jorge y Víctor son pareja, viven en la provincia de Córdoba y adoptaron a seis hermanos salteños de entre 7 y 12 años. La historia no sólo emociona, sino que sirve de ejemplo e inspiración para aquellas personas que esperan poder adoptar o no se deciden a hacerlo. "No lo pensamos mucho", confesó Jorge en una entrevista. "Dijimos 'por qué no cambiarle el destino a estos chicos".

En el programa radial Creo, que conduce José Curiotto, Jorge contó que la noticia de los seis hermanitos que buscaban familia y no querían separarse daba vueltas en su cabeza. "Nos enteramos del caso en junio por un informe de un medio de Buenos Aires y en agosto nos volvimos a cruzar con la noticia en el Registro Único porque estaba la convocatoria nacional", relató uno de los flamantes papás.

Ese mismo mes, Jorge y Víctor preguntaron por los niños en el Juzgado de Salta y comenzaron los viajes desde Córdoba para las entrevistas. "La jueza vio la entrevista con los psicólogos y dijo 'son ustedes'", contó Jorge, emocionado. Las familias interesadas eran dos, pero las autoridades del Juzgado no lo dudaron. Los dos papás eran la familia que los seis hermanos necesitaban.

El momento del encuentro confirmó la decisión. "A ellos ya les habían dicho que había una familia de dos papás. La patrocinadora letrada de los chicos nos entregó unos dibujos que decían 'Ya los queremos conocer, papás'. Ya nos querían sin conocernos", contó el cordobés. "Cuando llegamos a Salta para verlos después de la última audiencia -el 14 de diciembre-, se habían escondido para darnos una sorpresa, pero no se aguantaron y salieron a abrazarnos", expresó.

Lejos de padecer la situación burocrática que ocurre en varias provincias argentinas, el trámite sólo llevó unos meses y la guarda definitiva se retrasó para que los chicos finalicen el año escolar en la escuela de Salta a la que asistían hasta diciembre pasado.

Una vez llegados a Córdoba, la hermanita de 7 años, el hermano menor de 9, los gemelos de 10, la hermana mayor de 11 y el hermano más grande de 12, hicieron suya la casa. Ya conocían varios de sus rincones a través de las videollamadas que mantenían con los papás, aunque algunos detalles, como por ejemplo las decoraciones en las camas, fueron reservadas para sorprenderlos.

La emocionante historia es una enseñanza y un ejemplo para aquellas personas que esperan adoptar o que aún no están convencidos de hacerlo. "No es fácil", reconoció Jorge, aunque también confesó que con Víctor no lo analizaron demasiado. "No lo pensamos mucho. Lo primero que dijimos es 'Ya viajamos por todos lados, tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos auto... por qué no cambiarle el destino a estos chicos'". El contexto de los últimos dos años sirvió de envión para tomar la decisión que cambió sus vidas para siempre. "Nos tocó fuerte el tema de la pandemia. Había mucha gente que la estaba pasando sola y pensamos en los chicos que estaban solitos, con los miedos y lo poco que se conocía del virus. Dijimos 'vamos a cambiarles el destino aunque sea un chiquito'".

Fuente: Aire de Santa Fe