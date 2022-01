El Bloque Socialista exige explicaciones a Cabandié sobre la explotación de petróleo en el mar

El Bloque Socialista, compuesto por los diputados nacionales Enrique Estévez y Mónica Fein, presentó hoy en el Congreso un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe sobre el alcance de la resolución que aprueba la exploración offshore de hidrocarburos en Mar Argentino.

"Presentamos un pedido de informe para que el Ministro Cabandié dé explicaciones acerca de la decisión de habilitar la explotación petrolera en el mar argentino", explicó la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, y acotó: "Queremos saber bajo qué criterios lo aprobaron, por qué no lo enmarcaron en los compromisos ambientales que el mismo Estado ya firmó y cuál fue la opinión de las organizaciones del territorio".

En este sentido, uno de los ítems del proyecto hace foco en la participación; consulta si se le dió voz a los municipios, provincias, Defensores del Pueblo de territorios costeros y al Consejo Federal Pesquero, y si se tomaron en cuenta las opiniones de especialistas que asistieron a la audiencia pública.



Además, desde el Socialismo remarcaron que "resulta fundamental realizar una Evaluación

Ambiental Estratégica (EAE)", y consultaron por qué no se contempló la

realización de la misma en el proyecto de prospección sísmica offshore para la exploración

de hidrocarburos en los bloques CAN 108, CAN 100 y CAN 114, ubicados en la Cuenca

Argentina Norte de la Plataforma Continental, a 300 km de Mar del Plata.

"Los proyectos de explotación de combustibles fósiles en el mar son la antesala de un verdadero ecocidio que atenta sobre la biodiversidad y la vida marina y que también afectan otras actividades socioeconómicas como el turismo y la pesca", explicó la legisladora nacional, y reflexionó: "Mientras los países invierten en energías renovables para luchar contra el cambio climático, acá seguimos apostando al pasado y destruyendo nuestros recursos para conseguir petróleo", reflexionó Fein.

La ex intendente de Rosario también indicó: "Esta agenda energética que nos propone el Gobierno va en contramano de la meta climática comprometida por el propio presidente". En 2020 Alberto Fernández se comprometió a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y también la carbono neutralidad para 2050.

"En este contexto de crisis climática y ecológica necesitamos urgente una agenda ambiental de transición, acompañada de una política seria y con visión de futuro que permita preservar nuestros recursos naturales promoviendo un desarrollo ecológicamente sostenible y socialmente justo", concluyó Mónica Fein.