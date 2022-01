La cooperativa que puso el ojo en los activos de Vicentin multiplicó por 15 sus exportaciones

ACA, Molinos y Viterra ya dejaron en claro que no les interesa el Nodo Norte de Vicentin y se abre una oportunidad para inversores de la región.

POR DAVID NARCISO

En los últimos días circuló el nombre de la Unión Agrícola Avellaneda (UAA) como una alternativa para darle continuidad al Nodo Norte de Vicentin, es decir el conjunto de instalaciones productivas radicadas en Avellaneda que son muy importantes para la región por la generación de movimiento económico y puestos de trabajo, pero que no interesan al grupo corporativo que podría quedarse con la malograda agroexportadora santafesina.

El futuro del Nodo Norte de Vicentin preocupa a las autoridades políticas de la región, gremios –hay más de 200 empleos en juego–, cámaras empresarias y comerciales y a la comunidad en general. Su cierre o desaparición sería un golpe extra al impacto que provocó el quiebre de la agroexportadora. En ese contexto, la UAA es a la que todos miran, por historia, por trayectoria, porque está en el rubro. Y sobre todo porque tiene espalda económica y financiera. Pero, ¿qué es la UAA y qué busca? Lo primero a saber es que se trata de una cooperativa enorme, con 14 sucursales en cuatro provincias que viene expandiéndose no sobre la zona de mayor productividad agropecuaria del país (la Pampa Húmeda) sino en el Chaco argentino, es decir la provincia de Chaco, el norte santafesino, el noreste de Córdoba y parte de Salta. Leer más â–º El Banco Nación rechazó por "inaceptable" la nueva propuesta de pago de Vicentin Funciona como las tradicionales cooperativas agrarias en cuanto a los cultivos tradicionales. Además, es muy fuerte en la industrialización de algodón y producción integral aviar (desde el huevo hasta la faena y comercialización del pollo parrillero). En los últimos tiempos incursiona en el proceso de otras carnes y opera la fábrica de aceite de girasol de Buyatti en Reconquista. Hasta la caída de Vicentin, la UAA era una cooperativa que con los cultivos tradicionales hacía de “pasamanos”, como la mayoría de las cooperativas de base agropecuaria. Compraba al productor los granos y revendía a la industria o los exportadores. A partir de 2020 se le presentó la oportunidad de empezar a industrializar su producción y exportar por sí misma. Fue una de las que alquiló parte de las instalaciones de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone –Grupo Olio y ACA fueron otras–. Comenzó a moler girasol y exportar subproductos como aceite y expeller. Por primera vez en más cien años molió su propia soja y colocó en el exterior harina de soja; también hizo exportación directa de granos. Había hecho en el pasado una experiencia de molienda de girasol en una fábrica de Reconquista y otra en el sur provincial con volúmenes muy pequeños. Ahora se embarcó en darle valor agregado a su materia prima y, de a poco, ocupar parte del mercado exportador de Vicentin. A partir de febrero de 2021 el salto fue gigantesco.

El debut industrializador y exportador, cabe aclarar, es sólo en productos agrícolas. La UAA tiene una larga trayectoria en producción avícola integrada, que va desde la crianza y los huevos hasta la faena del pollo parrillero.

Tomar el control de la infraestructura industrial de Vicentin en Avellaneda significaría mayor diversificación aún y meter un pie, por ejemplo, en el negocio de los biocombustibles. Vicentin tiene la única planta de bioetanol de maíz de la provincia y una de biodiesel de pequeñas dimensiones, que fue de donde salió la primera exportación de biocombustibles del país y que hoy está paralizada.

Una historia en común

Los acreedores de Vicentin empezaron a seguir con atención a la cooperativa, teniendo en cuenta que comparte un siglo de vínculos con la agroexportadora, con la que históricamente compartió relaciones comerciales y porque ambas nacieron y crecieron desde Avellaneda.

De hecho, los apellidos más connotados y cuestionados del directorio de Vicentin también aparecen en el consejo directivo de la UAA, como se puede leer en la última memoria y balance que la cooperativa tiene a disposición en su página web. La presencia de apellidos Paduán, Nardelli y Vicentin, entre otros, no dice nada de por sí. Se trata de familias muy tradicionales y que llevan varias generaciones en la región. Ocurre que los desaguisados de las familias dueñas de Vicentin y la falta de transparencia sobre sus verdaderas intenciones tras el default invocan la duda y desconfianza entre quienes son víctimas de sus negociados.

No quiere comprar

Yendo al grano, ¿a la UAA le interesa efectivamente comprar las instalaciones productivas del Nodo Norte de Vicentin? ¿Podría hacer una oferta en el concurso para quedárselo? Las autoridades de la cooperativa guardan un silencio sepulcral. Históricamente se manejaron con perfil bajo en los medios y más en este momento donde cualquier declaración o mayor perfil podrían generar ruidos en caso de que prosperen negociaciones. Al menos eso es lo que transmiten. Fuentes directas, que conocen muy de cerca tanto a los Vicentin como a quienes toman decisiones en la cooperativa, negaron que haya un interés de la UAA en comprar parte de Vicentin. “A la cooperativa no le interesa comprar, está analizando la información para hacer algún tipo de propuesta. Lo que ellos ven, porque participan de la Mesa Técnica del concurso de Vicentin que armó el juez Lorenzini en la que se sientan todas las partes, es que la tríada Asociación de Cooperativas Argentinas, Molinos Agro y Viterra tiene interés en operar las instalaciones de Vicentin en la zona portuaria de Rosario pero ya le dejaron en claro a todos que no tienen intenciones de mantener en actividad en el Nodo Norte, lo que implicaría el cierre de esas instalaciones y la pérdida de puestos de trabajo para más de 200 familias, sumado a todo el movimiento que generan en la región”. “ACA, Molinos y Viterra dejaron en claro que no les interesa el Nodo Norte y la cooperativa está instalada desde toda la vida en Avellaneda. Hasta ahora lo que hizo fue pedir información a la mesa técnica y una autorización para mantener una reunión con las autoridades de Banco Nación, que como acreedor privilegiado se está cobrando un crédito a Vicentin con parte de las utilidades de la fábrica de bioetanol que Vicentin había puesto en garantía cuando le prestaron. De todos modos, con el actual nivel de producción es muy poco lo que está sacando el banco, si no levanta no va a terminar de cobrar nunca”, informó la propia fuente.

El Nodo Norte de Vicentin se compone de las plantas industriales de bioetanol y alcohol en gel, fábrica de alimento balanceado para bovinos, instalaciones para acopio de granos y de fardos de fibra de algodón y otra planta de elaboración de harinas proteicas de origen bovino (en realidad ésta depende de Friar, cuya venta está frenada por la Justicia).

Entre los referentes políticos del departamento General Obligado entienden que el futuro del Nodo Norte de Vicentin no es sólo problema de la ciudad de Avellaneda. Uno de ellos consultado para esta nota se sinceró: “Si no es gente de acá, es muy difícil. ¿Quién va a venir a invertir al norte a esa escala?”.