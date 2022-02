Triple Crimen de Ibarlucea: "El casamiento parecía un congreso de narcos rosarinos"

“De Ibarlucea a provincia de Buenos Aires. La sospecha es que la droga que se “enfriaba” en Ibarlucea tenía como destino luego al mercado de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Esa parece ser una de las claves de análisis en torno al triple crimen. Aún no hay una pista firme sobre quién pudo haber llevado adelante el ataque sicario, ni tampoco el móvil, pero lo que sí tienen claro tanto los investigadores provinciales como federales es que en esa zona ocurría algo extraño, que no sólo tenía a los narcos como protagonistas sino que se sospecha había una protección estatal, a través de la policía. Con esa garantía es que se habría realizado la boda en el salón de Campo Ibarlucea, donde más que un casamiento parecía un congreso de narcos rosarinos, donde estaban representados varios sectores, que incluso se han disputado territorio a los tiros. Los fiscales repasaron una y otra vez el listado de 150 invitados.Es difícil encontrar a una persona ajena al mundo narco entre los participantes. Estaban las dos hijas y la cuñada de Ariel Cantero. También su cuñada. Había gente del peruano Julio Rodríguez Granthon, proveedor de Guille Cantero que está preso en la cárcel de Marcos Paz. Está acusado de participar en el crimen del exconcejal Eduardo Trasante, y de lavar dinero en la cueva del expresidente de Terminal Puerto Rosario Gustavo Shanahan. También estaba un plantel de allegados a Daniel Delgado, conocido como Teletubi, condenado a 35 años de prisión, por el triple crimen de Villa Moreno y por participar en los atentados contra edificios judiciales y jueces. Los novios Esteban Rocha y Brisa Leguizamon, ambos enredados en la provisión de estupefacientes desde hace tiempo, cuando arrancaron en la zona norte con un punto de ventas. ¿Alguien va a animarse a hacer semejante fiesta y arriesgarse a que alguien sea detenido?, se preguntan los investigadores para sumar otro elemento a la posibilidad de que la fiesta contaba con protección. Eso, incluso, quedó en evidencia cuando llegó la policía después de que dos de las víctimas fueran llevadas al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. No quedaba un solo invitado. Todos habían desaparecido.” Germàn de los Santos en una nota realizado en un medio del norte santafesino.-