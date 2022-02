Advierten sobre estafas con Billetera Santa Fe

La Defensoría del Pueblo alertó al gobernador Omar Perotti sobre el crecimiento de las quejas que recibe el organismo de damnificados de ese programa de pagos por estafas y la lentitud que tienen para bloquearlas y resarcirse.

Billetera Santa Fe se convirtió en una tentación para los hackers que estafan las cuentas on line. No sólo acceden a las Billeteras virtuales y extraen los montos que en ellas existen sino que, además, los titulares damnificados se han encontrado –conforme las denuncias recibidas en la Defensoria del Pueblo- conque los canales para neutralizar los saqueos no son instantáneo.

“Tenemos casos documentados de ciudadanos que apenas advirtieron que sus Billeteras Santa Fe fueron hackeadas comenzaron los trámites para denunciar el hecho, clausurar los accesos a la cuenta y gestionar el recupero de patrimonio saqueado pero entre ese momento y en el que afectivamente lo lograron sufrieron nuevos ataques. Un hacker no puede sacar más de cierto suma por vez pero si el proceso de denuncia y bloqueo, demoran hay casos en que tuvieron tiempo para repetir la extracción dos o tres veces”, explicó el Defensor del Pueblo a/c, Jorge Henn.

Ante el aumento de las denuncias por estas estafas, la Defensoría del Pueblo no sólo libro un oficio al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, de quien depende Comercio Interior –el área específica que administra Billetera Santa Fe- sino dada la magnitud que ha ganado el programa por la expansión en la cantidad de usuarios y comercios adheridos también impuso al gobernador Omar Perotti de la situación.

La Defensoría entiende que urge trabajar en canales de respuesta instando a extender el horario de denuncias de las 5 actuales (de 8 a 13) a 24 horas y destinar una mayor dotación de recursos humanos al manejo, atención y tramitación de las herramientas destinadas a receptar y responder las mencionadas denuncias.