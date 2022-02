Un suardense trabajando en el epicentro del "infierno correntino"

En Corrientes, el calor no da tregua y el fuego ya consumió casi un 10% del territorio. Gobiernos de diferentes provincias ya enviaron ayuda para combatir los incendios. A las tareas de los bomberos, socorristas, voluntarios y bridagistas se sumó personal de las Fuerzas Armadas y el Ejército. También brigadistas de países limítrofes con Argentina como Bolivia y Brasil.

El suardense Alejandro Bodoira vive en Apostoles y es integrante de la Dirección de Recursos Forestales de Provincia de Corrientes. Vivió desde 1999 en Corrientes y desde el 2011 reside en Apóstoles. Cumple función en la coordinación de los medios aéreos que están en la Provincia como ser aviones y helicópteros que combaten las llamas.

En diálogo con Radio Belgrano sostuvo que “es un tema que nos cuesta creer la magnitud, el comportamiento, el avance, la rotación de los vientos”. Confirmó que a la mañana del lunes hay 17 focos y 3 que son complicados: Santo Tomé, Ruta 120 y Ruta 12 y otro al norte de Alvear “que están todos en el Norte y Noroeste de la Provincia”

En torno a los factores y condicionantes que se conjugan en esta dramática situación, Alejandro opinó que “acá se juntó todo, el cambio climático, el efecto Niña, condiciones adversas del terreno, una zona que tenía una organización para responder, pero con una estructura pequeña o de mediana magnitud que era lo que venía pasando en el tiempo”.

“Corrientes tiene muchos esteros y lagunas que se han secado tras dos años de sequía. Se va acumulando todo el material que las aguas traen de las lomas, hojas, pastos, ramas…eso forma unas capas que se les llama turbas, de 50 cm o hasta un metro. Eso generalmente tiene humedad, pero ahora está seco”, detalló.

“Los fuegos en los esteros queman por arriba pero también queman por abajo. Salen de nuevo a superficie y se renuevan los focos” comentó Bodoira al tiempo que dijo que “hay potreros, estancias grandes, sin caminos y sin forma de transitar, cerrados con alambrados. Hay frentes de fuego que tienen hasta 7 y 8 kilómetros y la única forma de combatirlos es hacer contrafuego a unos 4 o 5 kms más adelante”.

En otro tramo de la nota explicó que “dentro de las plantaciones forestales hay llamas que superan los 30, 40, 50 metros de altura donde no hay forma de controlarlo. Ese humo que se levanta y arrastra restos de plantas, cortezas, ramas, hojas y los va tirando adelante y va generando nuevos fuegos”.

Si bien valoró la llegada de ayuda a Corrientes, la gravedad es tal que “para este tipo de siniestros todos los recursos terminan siendo escasos. En estos casos la lluvia termina siendo fundamental; en focos en lugares donde no se puede ingresar, es practicamente la única solución".

Fuente Radio Belgrano