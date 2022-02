Las voces del Plenario de Regionales de la CGT

Un día lluvioso, jueves 24 de febrero, a 76 años de la victoria de la fórmula presidencial Perón-Quijano se realizó en el predio del sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay el Segundo Plenario de Regionales de CGT.

Desde Córdoba salieron a las dos de la mañana para participar, también viajaron desde Santa Fe y Buenos Aires. Muchos gremios representados, industriales, estatales, hasta la UATRE local que también se hizo presente.

“Por abajo todos quieren estar“, contó a Gráfica el periodista Carlos Borgna que es parte de FESTRAM (municipales santafesinos) y fue armador del encuentro junto a Hugo Retamar del sindicato de televisión de Entre Ríos.

El eje central del debate fue el rol del movimiento obrero ante el acuerdo con el FMI y por supuesto, la crisis económica. La inflación que asfixia a la clase trabajadora o “guerra económica de las corporaciones” como algunos definen.

Fueron cuatro horas de intervenciones. Se espera el documento final. Cuentan a Radio Gráfica que ya hay un borrador cuya redacción final estará a cargo de Héctor “Gringo” Amichetti, el dirigente gráfico de la Corriente Federal de Trabajadores que parece sintetizar las diferentes posturas.

En la apertura Hugo Retamar, de la CGT Concepción del Uruguay, postuló: “Que este encuentro sirva para consensuar un programa que se pueda llevar a la CGT, lo podamos debatir para que le llegue al Gobierno Nacional, porque nosotros no somos opositores de nadie, al contrario, somos parte del Frente de Todos”.

“Esto tiene que ser vertical, de abajo para arriba” definió Jesús “Noni” Monzón de la CGT San Lorenzo que caracterizó la coyuntura: “Guzmán ha cerrado un acuerdo con achiques. Con la CGT tenemos que empezar con una resistencia. Duele decirlo así porque quien les habla es peronista, trabajó políticamente para Alberto y para Cristina”.

En la misma línea se escuchó al curtidor de la CGT Baradero, Felipe Barrios que definió: “Cualquier arreglo es ajuste. Ajuste en los bolsillos de las familias de nuestros trabajadores” y planteó: “Seamos los pioneros en levantar la voz”.

En representación de la CGT Oeste (Merlo, Moreno, Marcos Paz) habló Pablo “Mono” Lombardi, del sindicato de Canillitas que fue un paso más allá y propuso: “Desde nuestra regional venimos con una propuesta concreta. Tenemos que salir con un planteo claro. No estamos a favor que se discuta la negociación del FMI en el Congreso. Tenemos que interpelar a nuestros legisladores y a todas las fuerzas políticas de que no estamos de acuerdo en sentarnos a discutir esa estafa”.

La voluntad de construir escenarios de movilización quedó planteada y también seguir generando encuentros de discusión y definición colectiva. El próximo Plenario será en Córdoba. De esa provincia participaron, junto a las regionales, integrantes de las Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba, que nos compartieron un documento (ver al final).

En su discurso, Héctor Amichetti expresó que hay que apostar por una unidad cegetista con contenido: “Si hay demasiada burocracia arriba, empujemos desde abajo. Porque desde abajo salieron las grandes movidas de la historia. Desde abajo salió el Cordobazo, el Rosariazo y todo lo que el movimiento obrero generó. Desde abajo también tendrá que salir, para que lo tomen nuestros dirigentes a nivel nacional y podamos reivindicar realmente nuestra historia”.

Participaron las Regionales entrerrianas de Villaguay, Gualeguachú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Colón, la Mesa Sindical de Paraná y la Multisectorial de Concordia. También la CGT General Obligado y San Lorenzo de Santa Fe, la Regional Oeste (Merlo, Moreno, Marcos Paz) y Baradero de la Provincia de Buenos Ares y la CGT de Córdoba, Bell Ville y Villa María.

Que este encuentro sirva para consensuar un programa que se pueda llevar a la CGT, lo podamos debatir para que le llegue al Gobierno Nacional, porque nosotros no somos opositores de nadie, al contrario, somos parte del Frente de Todos y esa es la mejor herramienta política que tenemos los argentinos para revalorizar y para que los trabajadores tengamos allí voz y voto y podamos empujar en conjunto la refundación de la República Argentina.

Una de las primeras medidas del peronismo fue nacionalizar los depósitos bancarios. No será eso hoy ¡Bueno! No será, pero no podemos seguir con una ley de entidades financieras de la Dictadura en donde los bancos hacen negocios con la Lelic y las pymes no tienen crédito para poder renovar una máquina, recuperar la industria y ponernos a tono. No solo para levantar la producción interna sino también para exportar. La Argentina tiene un mercado para exportar manufactura a pesar de que ellos quieran hacernos creer que somos un país que lo único que podemos hacer es exportar productos primarios.

Todo eso está encerrado en estos encuentros. Yo siento eso. Siento que nosotros, los que tenemos conciencia, que la cosa pasa por ahí. De los que no tenemos ningún sectarismo, porque nos podemos sentar con todos los compañeros cuando quieran debatir propuestas e ideas. No para la rosca política o para ver si entran acá, allá o se meten en este puesto.

El desafío es enorme ¿Somos conscientes de eso? Si no potenciamos esta idea, esta propuesta, estamos al borde nuevamente de retroceder. Y sabemos lo que es retroceder, lo que nos hicieron en 4 años de daño. Tenemos que impedir eso, y tenemos poco tiempo.

En estos encuentros tienen que salir las propuestas concretas. Como empezaron a salir en San Lorenzo, como se tienen que reforzar hoy acá.

Y llevémosla a todo el país, a todas las organizaciones del interior. Si hay demasiada burocracia arriba, empujemos desde abajo. Porque desde abajo salieron las grandes movidas de la historia. Desde abajo salió el Cordobazo, el Rosariazo y todo lo que el movimiento obrero generó. Desde abajo también tendrá que salir, para que lo tomen nuestros dirigentes a nivel nacional y podamos reivindicar realmente nuestra historia. Celebrar fechas como esta, pero saber que tenemos un camino, un rumbo que fue lo que sigue el origen de nuestro movimiento. Ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo y esta jornada va a aportar en esa dirección.

¡Gracias compañeros!

¡No vamos a permitir que se trate! Este nuevo acuerdo con el FMI es un saqueo liso y llano. No viene ningún tipo de dinero acá. Lo que intentan es legalizar el saqueo que ya cometieron en este país. Y nosotros no nos podemos sentar a negociar en medio de un saqueo. No hay ningún tipo de duda del lugar donde nosotros tenemos que estar parados.

De este plenario tenemos que salir con una postura clara. Nosotros no estamos pensando en “si se aprueba después ¿Qué pasa?”. ¿Quieren que les cuente que pasó con la Ley de Medios? Somos canillitas, está SATSAID también ¿Quieren que les contemos que pasa con las leyes? ¡Las leyes se definen por una correlación de fuerzas en la calle! Y eso es lo que nosotros tenemos que salir a construir compañeros. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de discutir dentro del Congreso donde hoy todavía ellos dominan, con los legisladores que nosotros pusimos después de luchar 4 años la aprobación de la estafa.

Nosotros creemos desde nuestra regional, venimos con una propuesta concreta. Tenemos que salir con un planteo claro. No estamos a favor que se discuta la negociación del FMI en el Congreso. Tenemos que interpelar a nuestros legisladores y a todas las fuerzas políticas de que no estamos de acuerdo en sentarnos a discutir esa estafa.

Lo otro que definió Cristina claramente fue lo que tienen que hacer. Porque si el mundo te lo construyen solo unas minorías ¿En dónde quedamos el resto?

Mientras que todavía se producía por mucho tiempo lograban meter a varios sectores. No solamente a burguesías nacionales, que hoy se las morfan a todas. Sino miremos los cuadernos acá ¿no? Sino que también habían metido a una capa del movimiento obrero adentro. El cuentito del sueño americano y el Estado de Bienestar. ¿Cuál era el peligro? ¡Habia que frenar al oso rojo! dijo Cristina ¿No? ¡Había que frenar la posibilidad cierta de pensar un mundo creado por los laburantes! Eso fue que en el capitalismo íbamos a poder vivir compañeros.

Y Cristina dijo lo que tenían que hacer, porque si las grandes mayorías quedamos afuera ¿Cómo tenemos que estar esas grandes mayorías para correr atrás del 1%? Absolutamente fragmentadas, divididas, corruptas.

Porque estamos en unidad y somos conscientes que si ganar el cien por ciento de la unidad es difícil, pero lo que más pesa es que compañeros, padres, que representantes de hermanos trabajadores todavía sigan dudando de la unidad. Para lograr el objetivo del bienestar y de la justicia social de todos los argentinos y de todas las argentinas.

Seguramente hay problemas en distintas ramas de los trabajadores. Este es el segundo encuentro en Concepción del Uruguay, tienen que ser muchos más y, más allá de los compromisos que tenemos institucionales cada uno de nosotros, más seguidos. Para poder, hasta en este momento que vive nuestro país, es difícil fijarlo en prioridades, pero seguramente va a haber que hacerlo. Punteando cuáles son los mayores problemas. Principalmente, para que sigamos sumando regionales y organizaciones sindicales que, aunque no integren las distintas regionales, se sumen a esto.

Ser conscientes de que hay medidas que se intentan tomar del gobierno que deben ser tomadas en profundidad, con nosotros en la calle si fuera necesario. Nosotros no tenemos ninguna garantía. Primero porque es necesario que el pueblo esté todo dentro. Todo nuestro pueblo tiene derecho por lo menos a una alimentación correcta, que hoy no lo está teniendo, los valores son infernales. Segundo, la cuestión de precios es una cuestión de lucha de poderes económicos y hay que salir a enfrentar a los poderes concentrados.

Para poder enfrentar a los poderes concentrados necesitamos un movimiento obrero unido y con una postura clara que se la pueda llevar al compañero presidente. Y decirle al compañero “esto es lo que nosotros pretendemos, y acá estamos para apoyarlo con todo lo que tengamos como trabajadores”.

Por otra parte, hay cuestiones puntuales que estamos viendo y quedan a mitad de camino. Como el tema del Río Paraná, el problema de los humedales. Hay un montón de cuestiones que quedan en el camino. Se abren los debates y no se terminan, no se cierran. Necesitamos cerrar las cosas. Y si se plantea un enfrentamiento tenemos que estar nosotros como bandera, como barrera para que esos enfrentamientos se den y podamos cambiar las cosas.

Acá no hay gente buena o mala, representa intereses. Y forma parte de cualquier democracia en el mundo. Hay sectores que quieren ser dominantes para siempre y hay que enfrentarlo. No podemos hacer una política de buenismo.

Nuestros compañeros trabajadores son los que están padeciendo y van a seguir padeciendo cualquiera sea el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Cualquier arreglo es ajuste. Ajuste en los bolsillos de las familias de nuestros trabajadores.

De acá tenemos que salir con lo que vamos a salir, como bien decía el compañero de la Corriente Federal.

Seamos los pioneros en levantar la voz. Yo creo que deberían escucharnos también. Donde atiende Dios, en capital, también nos van a atender a nosotros.

Acuerdo y acompaño este debate que va a ser enriquecedor también para cada uno de los presentes y acompaño lo que definamos acá.

En la Provincia de Córdoba hay un avance de las fuerzas reaccionarias muy fuerte con un gobernador que se dice peronista, pero no lo es. Está en camino a formar un partido político provincial que achica las posibilidades de integración al movimiento nacional. Y no solo eso, sino que tenemos record de desocupación. Somos una de las provincias que tienen más desocupados y más niveles de pobreza.

Este intento de vender el modelo de éxito cordobés es absolutamente mentira. Desde la CGT regional Córdoba, con la diversidad que representa, porque también es cierto que esta CGT representa distintas visiones, distintos sectores político gremiales, hemos entendido que debemos permanecer unidos para poder defender cuestiones que son elementales.

El grado de precarización, de flexibilización y atropello de los derechos laborales, sobre todo en el ámbito de la provincia y las municipalidades cordobesas, es tremendo. No solamente por el avance del monotributo como forma de contratación sino también como becas que utiliza la provincia para incorporar personal derrumbando las posibilidades de la caja de la provincia de Córdoba, que pretende endilgarle la responsabilidad al gobierno nacional. Han inventado otra figura que es la del voluntariado. Los y las trabajadores hacen tareas con la promesa de un contrato.

Hacer hincapié en lo que estamos hablando en el fondo es una lucha de poderes en donde tenemos que tener en claro quién es el enemigo. El enemigo hoy está tomando forma que ya conocemos y por eso nos pone la piel de gallina esto de estar hablando otra vez del FMI, que sabemos por la historia que vivimos que, por más que se quiera suavizar, eso le va a pegar a los trabajadores. Es nuestra obligación, en el lugar en el que estamos exigir, fijar posición y desde ese lugar hacer las propuestas para que los trabajadores no sean los que pagan otra vez las exigencias del Fondo Monetario, que vino de la mano de un gobierno neoliberal, porque también hay que poner las cosas en su lugar.

Nosotros estamos representando en este debate la voz de los trabajadores y también decimos siempre que los trabajadores son la patria, históricamente los trabajadores le pusimos el cuerpo a cada etapa de este país. Cuando hubo que resistir, cuando hubo que avanzar y hoy nos podemos encontrar en ese lugar. La salida que tenemos, que es una obligación para nosotros, desde cada una de nuestras regionales, es poner las cosas en su lugar, nombrar las cosas por su nombre y proponer. Retomar simplemente para terminar, esta idea que también nos dejó Cristina, que a este gobierno que es nuestro, teníamos que ser los trabajadores, el pueblo el que saliera a la calle a decirle cuando entendíamos que estaba perdiendo el rumbo. Y creo que es el momento.

Es bueno que las regionales empiecen a funcionar de otra manera. No tanto en las regionales, sino en el nuevo triunvirato de la CGT nacional. Darnos el espacio que corresponde, visitarnos, normalizar en algunos lugares donde no están normalizadas las regionales y trabajar en conjunto. Esto se hace de forma vertical, de abajo para arriba. El fuego empieza de abajo y creemos que es la necesidad de las regionales empezar a trabajar de otra manera.

Nos preocupa, en principio, la primera etapa de reconocer la deuda con el fondo que la generó el ex presidente Macri y que todo ese dinero se fugó afuera. Es lo primero que no tenemos que hacer. Lamentable estamos pensando que el achique siempre va a venir para el lado de los trabajadores. Ponerle tope a la paritaria de parte del ministro de trabajo, Moroni, nos parece mal. Más con la inflación que hay. Los compañeros están sufriendo todos los días cuando salís a comprar lo que sea, comestibles, ropa para los chicos que ahora comienzan las clases.

La verdad esto preocupa, esperemos que mejore. Cómo está la situación y la información que manejamos nos parece que no. Guzmán ha cerrado un acuerdo con achiques. Con la CGT tenemos que empezar con una resistencia. Duele decirlo así porque quien les habla es peronista, trabajó políticamente para Alberto y para Cristina.

Lamentablemente primero comenzó un gobierno complicado Alberto con el tema de la economía, un país destruido. A los pocos meses comenzó la pandemia. Pero lamentablemente siempre los recortes vienen por los trabajadores. Ojala me esté equivocando y que no sea así.

Segundo Plenario Nacional de Regionales de la CGT



📞 Entrevista a Jesús “Noni” Monzón, de la CGT Regional San Lorenzo, Santa Fe: “Nos preocupa reconocer la deuda con el FMI que la generó el gobierno de Macri”



Cobertura de @lucasmolinari1 desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos pic.twitter.com/Va5vMqBHw4 — Radio Gráfica (@radiografica893) February 25, 2022

Nos pone muy contentos estar acá hoy presentes, escuchando la voz de todos los trabajadores que se quieran sumar a esta línea, que como dijeron por ahí comienza a ser una línea de resistencia con lo que viene, con este maldito acuerdo. Qué tenemos que hacer, o no, con el Fondo Monetario Internacional. A veces, soy un poco atrevido, pido las disculpas, a mí cuando me hablan de la palabra “unidad”, me enorgullece, pero también sé que para muchos de nosotros es una sábana corta, que cuando no nos deja los pies al descubierto, no nos tapa la cabeza. Yo creo que estaremos atentos, estaremos siguiendo lo que se llama aquí un debate.

Yo creo que por lo que empezamos a manifestar, más que un debate de este lugar, hay que empezar por un gran acuerdo, el acuerdo de los trabajadores que representen a los trabajadores. Tienen que tener por delante defender los intereses históricos de lo que representamos y creo para cerrar que cualquier línea, cualquier pensamiento, cualquier agrupación sindical. Hoy en día esta unidad, que creo de este gran acuerdo que tenemos que tener, es porque insisto los intereses de cada uno de los que representa algún gremio están por arriba de cualquier situación política, por eso yo digo que atraviesa a todo el movimiento obrero y atraviesa a toda línea, agrupación o agrupamiento sindical.

Creo que no hay que marcar más la diferencia y sí marchar a un acuerdo que haga escuchar la voz de los trabajadores del interior, de Capital, de la línea de donde sean. Lo más importante que nos llevamos de acá es que nos miramos a los ojos, que sabemos dónde estamos parados, sabemos lo que queremos y esto hay que poder manifestarlo. Y por sobre todas las cosas, saber que el enemigo es muy poderoso y, como dijo alguien, si no nos ponemos de acuerdo y luchamos juntos, nos van a matar de nuevo. Nada más. Muchas gracias.

Hay que planificar cuáles serían las medidas a llevar adelante para hacer notar que pensamos los trabajadores. Creo que todos estamos convencidos que el Fondo Monetario no puede ser bueno nunca para un país como el nuestro, que pretende que se desarrolle la producción pero que también los trabajadores acompañan ese desarrollo. No como en Chile, que el gobierno anterior ponía como ejemplo, donde tenían universidades privadas y sus ciudadanos, los estudiantes, al tener que estudiar se venían a la Argentina a tener la posibilidad de tener universidades públicas.

Está demostrado que tenemos un Estado que cuando lo gobierna el justicialismo, los peronistas siempre llevan a los ciudadanos a un bienestar general donde toda la familia puede disfrutar de unas vacaciones, aumentar su patrimonio. El gobierno de Macri destruyó en solo 4 años todo lo que habían construido Néstor y Cristina.

No hay que ir muy atrás para ver qué modelo de país necesitamos llevar adelante.

DOCUMENTO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO FEDERADAS DEL SUR DE CÓRDOBA

LAS ESTAFAS NO SE PAGAN, NUESTRO FUTURO NO SE HIPOTECA

Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba convoca a toda la comunidad a movilizarse en rechazo al acuerdo de pago con el FMI y en favor de exponer las necesidades de todo el pueblo trabajador que es lo que debe resolver en primer orden un gobierno popular.

Los trabajadores estamos atravesando una situación crítica: nuestros ingresos se han vuelto magros en comparación a lo que cuesta sostener nuestras familias. El precio de necesidades básicas como los alimentos, obras sociales y atención de la salud, transporte, educación, alquileres de la vivienda, ha aumentado más del 50% y los volúmenes de trabajo de nuestras cooperativas no han podido hacer frente a esos incrementos.

Si con el salario básico que percibimos ya no es posible afrontar el sostenimiento de los hogares, menos aún podemos mejorar la productividad de las cooperativas incorporando maquinarias o consiguiendo insumos a mejor costo. No somos sujetos de crédito para el sistema bancario, por lo que nos es imposible acceder a fuentes de financiamiento para mejorar esta situación.

Además las políticas públicas sociales están ancladas a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el que ya ese Mínimo no alcanza, es menos que vital y parece poco móvil con respecto a la inflación. Estas son algunas de las cuestiones que consideramos que se deben atender primero en lugar de seguir endeudándonos en nombre del país, para sostener la fuga de capitales, el extractivismo y la bicicleta financiera de los bancos. Hay demasiada deuda ya con el pueblo como para seguir ajustando y poniendo en jaque las condiciones y posibilidades de vida.