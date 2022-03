Sasia: “Queremos que lleguen trenes de Larga Distancia hacia todo el país”

“Ayer conmemoramos el Día del Ferroviario, 74 años de la nacionalización de los ferrocarriles, para nosotros muy importante justo en el día de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso”, arrancó afirmando el gremialista que también estuvo presente en el acto de inicio del nuevo año legislativo.

Al pedirle su opinión desde el plano institucional, sobre el estado de su relación con Martín Marinucci, en su nueva gestión como Presidente de Trenes Argentinos Operaciones (TAO), Sasia afirmó:

Bien, la verdad que con el Gobierno y el Ministerio de Transporte desde que asumió Meoni que lamentablemente no está con nosotros, ahora Alexis Guerrera, a partir de ahí con todos los presidentes. Marinucci, en lo que respecta a los Trenes de Pasajeros, más las otras empresas que conforman el espectro ferroviario, la verdad que la relación es buena, de trabajo, tenemos mesas técnicos donde se puede opinar, debatir, somos escuchados, no es una política cerrada la que marca el gobierno, así que debatimos, trabajamos en conjunto viendo las prioridades del sistema, que faltan muchas inversiones. Poder opinar sobre el orden de prioridades de lo que necesita Trenes de pasajeros, es muy importante -significó el gremialista-.

¿Hace falta más trenes?

Hace falta más infraestructura, mejorarla como se está haciendo. Si uno habla del AMBA específicamente, la verdad que lo yo quiero es que lleguen todos los trenes de larga distancia a los distintos puntos del país como lo concibió Perón hace 34 años y ese es el anhelo de todos. Ahora se puede hacer mañana. No, es un proyecto a 15 años por lo menos donde hay que potenciar los trenes de carga, el desarrollo de la infraestructura, y a través de eso vías, seguridad, sistemas de señalización y después vienen los coches y los trenes.

Al referirse al AMBA en particular Sasia expuso:

“Acá en el AMBA hacen falta repuestos que están llegando producto de que en los cuatro años del gobierno anterior no se compraron repuestos para los trenes chinos. Ahora están necesitando los coches y vagones y se está previendo lo que necesita el sistema. Identificar, por ejemplo, para la línea San Martín, la licitación. Hay un acuerdo con Rusia para comprar lo coches; electrificar el Belgrano Norte también, ver cómo podemos seguir extendiendo el Belgrano Sur.. Ahora, unidades faltan y seguir invirtiendo en esas estructuras y tener un plan a corto y largo plazo porque si no tenemos un proyecto que pueda traspasar los gobiernos, la cosa se complica».

Había un acuerdo de realizar una compra de trenes a Rusia. ¿Ahora con este tema de la guerra cómo queda eso?

Creo que avanzadísimo el acuerdo, al menos es lo que me informaron desde el Ministerio, estaba formalizado incluso para venir a instalar los Talleres, convengamos que hay una empresa MH rusa en Argentina que hoy está reparando coches, vagones, locomotoras en Talleres Mechita inaugurado hace tiempo, entonces a través de esta empresa y otra es el acuerdo. Ahora si esto sigue o no producto a lo que está pasando con Rusia, lo desconozco, pero sí puedo decirte que hace falta electrifica el San Martín y comprar los coches eléctricos para esa línea, y lo que se había avanzado.

Volviendo al tema trenes, Sasia agregó:

“Se ha hecho mucho en el tema de la extensión de Trenes de pasajeros, por ejemplo el que va a Mar del Plata ahora está haciendo Guido-Pinamar, y los trenes en Salta que se hizo también de Salta a Cerrillo, pensamos ahora poner en valor los trenes de pasajeros de Santa Fe, y seguir hacia otras grandes capitales».

Yo quería sacar pasaje en tren para diciembre, un mes antes y estaba todo vendido para el Norte, pero tarda muchas horas a Tucumán ¿Puede ser?

Sí, está tardando mucho porque esa vía es parte de las equivocaciones que se cometieron en el pasado, esa red, que es la línea Mitre, es la que tiene concesionada el nuevo central argentino. Lo único que tiene nuevo es el tramo que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2015 y 2019, la renovación de Buenos Aires-Rosario; de ahí para adelante hasta Córdoba, Tucumán, vaya por donde vayas, las vías están deterioradas producto de la falta de mantenimiento por esa red concesionaria. Por eso hay que replantearse la infraestructura y hacer las inversiones que sean necesarias. Por eso el Belgrano está potenciándose, e hizo un 60 % más de cargas el año pasado respecto del 2020.

Que tardan las inversiones, es cierto, -admitió Sasia-, pero tenemos que tratar que tarden menos, en este caso mejorar las rutas, los pasos a niveles, puentes, etc. -concluyó.

