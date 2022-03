Suardi: Fundación DEMOS conmemoró el Día Internacional de la Mujer

Creo que en el país se avanzó en la conquista de derechos, pero todavía nos falta. Aclaro que esto no significa sacarle derechos al varón, sino estar en igualdad. Podemos ver en la realidad de nuestra localidad los Presidentes Comunales siempre fueron varones y esto no es casualidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres es grande, entre otras desigualdades.

Consultada sobre las políticas para luchar contra la violencia de género, dijo que en la provincia no hay una política clara del Ministerio de la Mujer. Se venía trabajando bien, pero ahora no encontramos respuestas ante los hechos de violencia.

Hoy desaparecen chicas y nadie tiene respuestas, eso marca que tenemos un Estado ausente y que no se hace cargo de la grave problemática social que esto genera, si pensamos, por ejemplo, las decenas de niños y niñas que no tienen mamá.

Fuente Radio Belgrano