Murió Gerardo Rozín: El adiós de Eugenia Quibel, su gran amor

(Fuente La Nación) Gerardo Rozín se despidió de la televisión argentina pronunciando un emotivo discurso en el brindis por el último programa de La Peña del Morfi de 2021. ”El brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben”, comenzó, y anunció que -a continuación- iría “derecho” a hablar de trabajo; aunque en su caso, lo personal y lo profesional estaban íntimamente ligados.

El periodista, quien murió este viernes a los 51 años de un tumor cerebral, estaba en pareja desde 2015 con la locutora del programa: Eugenia Quibel

Después de que se conoció la triste noticia de la muerte de Rozín, su último gran amor escribió una reflexión en redes sociales, y lo hizo junto a una foto de la pareja, sonrientes. “¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos”, comenzó Quibel.



Instagram eugenia.quibel

Además de La Peña del Morfi, realizaron otros proyectos juntos. Se conocían desde hace varios años, cuando fueron compañeros en Radio Pop, pero también compartieron otros proyectos, como Ponele, el programa que él condujo en Radio Uno.

Si bien ninguno expuso su relación a los medios, tampoco se escondían. De hecho, el bar de Telefe fue testigo de su amor y fue allí donde se los empezó a ver más juntos.

Con el tiempo, fueron construyendo una familia ensamblada de la que formaban parte Pedro y Elena, los hijos del conductor y Emilia, hija de la locutora. “Somos una pareja normal, natural”, contó Rozín en la última entrevista que brindó a LA NACION, en noviembre del año pasado.

El 26 diciembre, día en que el periodista se despidió de la televisión con el último programa de La Peña del morfi de 2021, Quibel compartió en redes una foto junto a Rozín “Gente que quiero, de la que aprendo y con quienes me gusta trabajar desde hace una pila de años”, escribió.

Por su parte, en aquella entrevista que dio Rozín a este medio, definió a la locutora como una persona “extraordinaria”. “Tiene una forma muy particular de decir, es una locutora con personalidad, que relata de una forma maravillosa”, deslizó en aquella ocasión.

Quibel fue la primera pareja con quien se mostró Rozín desde que, luego de seis años juntos, en enero de 2014 se separó de la periodista Carmela Bárbaro, con quien tuvo a su hija, Elena. El año pasado, cuando ella se graduó, el periodista compartió una foto junto a la pequeña en la que reflexionó: “El plan es sencillo. Ella crece feliz, libre, bella y amada. Mientras funcione yo intento hacerle comedia, porque le gusta y porque es la mejor manera fuera de la comida que tenemos los judíos para decir te amo”. En esas palabras se refleja mucho de quién era este presentador.