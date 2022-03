Hersilia marchó pidiendo respuestas ante un hecho de abuso sexual

Los vecinos de Hersiliavolvieron a marchar pidiendo justicia, esclarecimiento de los hechos e información sobre lo sucedido en la madrugada del domingo pasado.

Cientos de vecinos marcharon en la tarde de hoy desde la Plaza San Martín hacia la Virgen y de vuelta a la Plaza por la Avenida Sarmiento para reclamar por justicia y el pronto esclarecimiento de lo ocurrido en la madrugada del domingo. “Hersilia se ha convertido en un lugar donde reina el miedo” señalaba el texto de la EESO 255 leído durante la marcha y el acto convocado por el colectivo local Brujas Empoderadas. Detrás de una gigante pancarta violeta que pide justicia marcharon centenares de hersilienses haciendo sonar sus palmas para que nunca más se vuelva a violentar a ninguna mujer víctima de un machismo sin freno ni respeto por la vida y la dignidad de las mujeres.

Los carteles de la movilización son claros: “Vivas libres y sin miedo”, “Mi cuerpo y mi ropa no te incumben”, “No estás sola”, “Las mujeres y la tierra no son territorio de conquista”, “De camino a casa quiero ser libre no valiente”.

Fuente fmhersilia92.5