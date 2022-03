Diputados provinciales rechazaron el aumento de las retenciones

La firma de la declaratoria que podría entrar en la próxima sesion tiene como protagonistas a los Diputados provinciales, Marcelo Gonzalez, Jimena Senn, Lorena Uliedin, Pablo Pinotti y Juan Domingo Argañaraz.

Entre los fundamentos argumentan que: "Este tipo de políticas van de detrimento de un sector productivo muy importante del país y de nuestra provincia y es por esto que se solicita el rechazo considerando que es la Inflación, no la producción, el gran problema. Menos aún, castigar el valor agregado".

Además, se manifiesta en el documento que, para no tener inflación, hay que tener superávit fiscal. La evidencia nos indica que, en 26 meses de gobierno, se logró una inflación del 123,5%, un aumento de la deuda de Tesorería de U$S 43.502 millones y se emitieron $ 4.264 millones. A este ritmo terminamos el año con una inflación superior al 60% y dólar atrasado.