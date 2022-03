Comienzo de clases, con aulas seguras y cuidadas

Cuando el calendario marca el mes de marzo indica el comienzo del ciclo lectivo. Y en este 2022 el comienzo de las clases en las carreras de grado, pregrado y posgrado está signado por una presencialidad cuidada y segura. En la Universidad Nacional del Litoral (UNL) ya comenzaron las actividades en todas las facultades y por resolución del Consejo Superior “las capacidades de aulas, talleres, gabinetes, salones y laboratorios serán las vigentes con anterioridad al 20 de marzo de 2020”, es decir, en la situación anterior a la pandemia por Coronavirus.

Las aulas cuidadas y seguras, según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se caracterizan por el respeto de las medidas de higiene y cuidado vigentes:

*Vacunación de estudiantes, docentes y nodocentes.

*Uso del barbijo de manera correcta en lugares cerrados.

*Higiene de manos frecuente.

*Ventilación cruzada y constante en aulas, laboratorios, talleres y oficinas.

*Limpieza y desinfección regular de los espacios.

*Respetar la distancia social recomendada para cada actividad particular.



Aulas cuidadas y seguras

Las aulas cuidadas contemplan especialmente los criterios que se deben adoptar para prevenir el contagio de COVID-19 y cómo actuar ante casos positivos, según las recomendaciones de los ministerios de Salud y Educación de la Nación:

*Ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, estudiantes, docentes y no docentes no deben acudir a las aulas y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente.

*Si los síntomas no son compatibles con COVID-19, luego de 24 horas sin ellos, puede volver a las aulas.

*Ante la presencia de casos de COVID-19 se debe cumplir el aislamiento previsto por las autoridades sanitarias, así como las medidas ante contactos estrechos según condición de vacunación.

*La sospecha y confirmación de casos NO implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

*Se sospechará de un brote de COVID-19 en el aula en presencia de al menos 3 casos confirmados entre estudiantes, docentes y nodocentes de una misma aula, en un periodo igual o inferior a 7 días.

*Frente a sospechas de brotes, la autoridad sanitaria realizará la evaluación de riesgo pertinente y se encargará de definir junto a las autoridades educativas las medidas a adoptar.



Centro de vacunación en la UNL

Completar el esquema de vacunación contra el COVID-19 cobra vital importancia para asegurar un ciclo lectivo con aulas cuidadas y seguras. Por ello, estudiantes, docentes, no docentes y público en general tienen a disposición un Centro de Vacunación contra el COVID-19 en Ciudad Universitaria. Funciona en el edificio Cubo de lunes a viernes de 9 a 18 hasta el 8 de abril. Se colocan terceras dosis y también se pueden iniciar y completar esquemas de vacunación. No es necesario sacar turno previo y está destinado, principalmente, a las y los integrantes de la Comunidad UNL, pero también puede acercarse público en general. En todos los casos, es necesario respetar las medidas vigentes de uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento social.

“Contar con un vacunatorio en Ciudad Universitaria es una medida positiva de las que queremos continuar”, aseguró el rector de la UNL Enrique Mammarella, e indicó que la apertura del vacunatorio “permitirá que todas las personas puedan completar su esquema de vacunación o iniciarlo quienes por ejemplo estuvieron en el interior profundo de nuestro país y no han podido hacerlo. Estamos preparados para iniciar las clases, tratando de iniciar una nueva normalidad y que sea con salud, es lo primordial, para llevar bienestar a la población seguiremos trabajando en conjunto”. Luego, el Rector de la UNL remarcó: “Trabajamos en la promoción positiva de la salud, siempre en coordinación con las autoridades de Salud provinciales y locales, somos partícipes en esa toma de decisiones y es importante que todo lo hagamos en conjunto. Esta es una muestra más de articulación del trabajo y de medidas propositivas, para concientizar sobre la importancia de la vacunación y poder traer el vacunatorio al propio lugar universitario es una forma de garantizar el acceso a las vacunas a la comunidad”.

Cabe señalar que se trata de una iniciativa conjunta entre la Universidad Nacional del Litoral y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe que da continuidad a las acciones vinculadas a la concientización, sensibilización y prevención de toda la comunidad universitaria en torno a la pandemia de COVID-19.



Hacia modalidades mixtas

Sobre las perspectivas para la enseñanza superior en la etapa pospandemia, el secretario Académico y de Innovación Educativa de la UNL, Miguel Irigoyen, sostuvo que “al tratarse de una etapa nueva, será preciso trabajar en acuerdos y consensos”, no obstante lo cual opinó que “habrá nuevas perspectivas, como la incorporación de elementos virtuales a las carreras presenciales, y se irá hacia algún tipo de hibridación”.

Irigoyen aseguró que durante la pandemia la UNL pudo capitalizar “una experiencia de 25 años de educación a distancia” para “realizar una migración de las aulas físicas a las virtuales en más de 100 carreras”, con lo cual los caminos hacia “modalidades mixtas de enseñanza” están abiertos y serán objeto de “discusiones conceptuales”.

“Hay dos modalidades de enseñanza, presencial y a distancia. El título y el programa de estudios son los mismos, pero cambian los cronogramas y los modos. Se debe discutir, aparecerán modalidades mixtas. Por el momento, el Ministerio de Educación no se ha expedido, pero surgirán nuevas categorías”, señaló Irigoyen.