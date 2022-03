Accedió a “ayudarlo” en un cajero, le robó datos y lo terminó estafando

Policía de Investigación Criminal inició una investigación, con resultados positivos, tras recibir una denuncia de parte de un hombre de 71 años, quien contó que se acercó al nuevo Banco de Santa fe Sucursal San Cristóbal a cobrar su sueldo, momento en el cual lo ponen en conocimiento que no tenía dinero disponible en su cuenta ya que le habían entrado los descuentos de la tarjeta de crédito por compras realizadas mediante la aplicación de mercado libre, manifestando que son compras que él no realizó ya que no posee instrucción y no posee elementos tecnológicos para realizar dicha operación, por lo que se acerca hasta la dependencia de la AIC, radicando la correspondiente denuncia en la cual el expone que tiene sospechas de una mujer quien lo ayudó a extraer dinero en el mes de Diciembre desde el cajero electrónico y quien manipuló su tarjeta de crédito y débito.

Tras realizar tareas de campo con el fin de individualizar a la mujer involucrad, se hizo un registro en un domicilio de calle Laprida al 500 de San Cristóbal, secuestrando documentación relacionada a la causa, por lo que se dispone que la señora sea trasladada a la AIC, con el fin de notificarla de la presente causa como así también imputarla por el delito de Defraudación, quedando a disposición de la justicia en estado de libertad.