Alejandra Dupouy habló de la ciudad de Ceres que se viene para 2022

RELLENO SANITARIO

«Es imposible realizarlo con recursos propios. Nosotros encargamos un estudio para analizar la factibilidad del actual basural para convertirlo en relleno sanitario. Ese estudio cuesta una buena cantidad de dinero. Es imprescindible realizarlo. Hemos planteado esto en provincia, pero no hemos obtenido una respuesta. Un relleno sanitario de 1 ha cuesta 1 millon de dolares. Y se renueva otra ha cada dos años, es decir que cada dos años, hay que hacer inversiones siderales, imposible costear con recursos propios. Pero hay que hacerlo».

GESTIONES

En Transporte solicitamos una bicisenda hasta barrio Nazer conectada con ingreso a Bvard Irigoyen. Son 2300 mts. (2.3 kms.) Esta propuesta la hicimos en el marco de profundizar politicas de movilidad sustentable. Tenemos respaldo de la Red de Municipios en lucha contra el Cambio Climático. Es posible avanzar en esta obra. En la misma secretaria presentamos un anteproyecto sobre la unión de las dos avenidas. Pero nos encontramos con novedades que establecen las reglas del CNRT. Hay cosas que nuestro anteproyecto no contempla y hay que modificarlas indefectiblemente. NCA se está yendo, no se les renovará la concesión de estas vías. Por ese motivo avanzaremos con el nuevo responsable de la red ferroviaria del Mitre en este norte argentino. Nunca vamos a bajar los brazos en esta idea que tal vez no la veamos nosotros, pero que se va a concretar.

ARGENTINA HACE

Nos confirmaron que somos uno de los 600 municipios que recibirán obras del estado nacional por el programa Argentina Hace. Vamos a percibir algo más de $ 23 millones que nosotros decidimos se construyan 10 o mas cuadras de pavimento de hormigón. Estas cuadras se sumarían a las 22 que ya tenemos previstas construir en este 2022. Hacer pavimento es crecer como ciudad, y revalorizar las propiedades de los frentistas.

PLAN INCLUIR

Ya hemos precibido montos del año pasado, y estaremos avanzando en la construcción de cordon cuneta. De todo lo que reclamábamos a provincia se nos abonó prácticamente todo. Para este 2022 veremos si en este nuevo plan incluir solicitamos más cuadras de cordon cuneta y ripio. Tambien estamos en gestiones por el tema de más viviendas para la ciudad. Estamos en contacto con la persona que vincula provincia con nación.

CUMPLEAÑOS

Vamos a intervenir distintos espacios con artistas del tallado. Se realizará todo en el radio de lo conocido como casoco histórico entre Plaza San Martin, escenario del Centenario, y adyacencias. Ademas se abrirá una muestra que dará que hablar y que estrenaremos en el ex Cine Ceres. Será un 1° de Julio con muchas actividades durante el día, pero en visperas a esa jornada, habrá otras actividades por los 130 años de Ceres.

OPINIÓN

La Intendente consideró que «la ordenanza de mantener cerrados los grandes espacios comerciales los dias domingo y feriados fue un gran avance en su momento. Incluso fue pionera en ese rubro para todo el pais. Yo considero que el Concejo deberá tratarla con mucha prudencia. Considero que hay feriados que son para respetarlos y no abrir nada, pero hay otros que tal vez se podrían revisar. Lo que no se debe negociar bajo ningun punto de vista, es romper el descanso dominical.