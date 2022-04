Scarpin: “El proyecto del oficialismo de reforma del Consejo de la Magistratura no piensa en la gente”

Reforma del Consejo de la Magistratura

El senador nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, participó del debate del proyecto del oficialismo de reforma del Consejo de la Magistratura. “Nos encontramos discutiendo nuevamente la conformación y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y muchos están más interesados en sacar provechos personales, sectoriales o partidarios; que en contar con una Ley que sea un instrumento que garantice la independencia, el buen funcionamiento del organismo y el rápido acceso la Justicia de los argentinos y santafesinos”, indicó el legislador.

Dionisio Scarpin sostuvo que la iniciativa del oficialismo no garantiza el mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura, ni el ideal planteado por los constituyentes de 1994 al elaborar el Artículo 114 de la Constitución. En este sentido, recordó las palabras de Raul Alfonsín: “Toda norma que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la independencia e imparcialidad del Consejo de la Magistratura (…), aunque no contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución y contradice la intención del Constituyente.”

Asimismo, el senador nacional de Juntos por el Cambio consideró que el proyecto del oficialismo no piensa en los santafesinos: “De qué sirve esta discusión, si en la provincia de Santa Fe el 35% de los cargos de jueces federales están vacantes; si hay ternas entregadas por el Consejo de la Magistratura que hace 4 años que están en el Ejecutivo y no son enviadas al Senado para su tratamiento; si hay cargos que hace 7 años están vacantes. Entonces me pregunto: ¿Quién está pensando en la gente? En el jubilado que espera un servicio de Justicia eficiente, en las víctimas del narcotráfico, en los santafesinos y en los argentinos que necesitan un rápido acceso a la Justicia”.

En la misma línea, el legislador por Santa Fe solicitó que el Ejecutivo nacional envíe las postulaciones pendientes para cubrir los cargos de los juzgados federales; para que puedan ser tratadas por el Cuerpo de manera urgente. “Además, apelo a la buena voluntad de los señores senadores para que podamos tratar la designación de los cargos vacantes en la provincia de Santa Fe. Pero también al Consejo de la Magistratura, actual o futuro, que haga los esfuerzos necesarios para enviar rápidamente al Poder Ejecutivo las ternas de los cargos de ahora en adelante. Pensemos en las necesidades urgentes de Justicia de la gente”, afirmó.