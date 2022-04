La UCR de San Guillermo se alejó del gobierno municipal

“No se rompió nada. La alianza continúa, sólo que se desafectaron dos secretarios radicales (Doro y Maidana). En la Municipalidad siguen trabajando gente radical. Estamos trabajando bien, con el resto de los integrantes radicales”, aclaró Romina López.

En relación a quien reemplazará a Pablo Doro, como Secretario de Gobierno, Romina López fue clara. “Voy a esperar que el radicalismo me acerque una lista de personas, para elegir a una con la que me sienta cómoda trabajando y sea de confianza”.

Por último, Mirta Giovannini explicó su situación. “cuando nosotros presentamos la lista “Somos San Guillermo” estábamos unidos en una alianza y la gente nos eligió, por eso nos debemos a ellos. Voy a continuar teniendo el apoyo de Felipe Michlig, él me brindó todo el apoyo.

Todos podemos tener diferencias, pero también tenemos que aprender a trabajar en equipo. No quiero que la gente deje de confiar en nosotros. Es una situación que duele un poco, pero nosotros nos debemos a la gente. Pasé un momento muy incómodo, hasta pensé en irme y lloré bastante”, confesó.