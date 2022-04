Deja de ser obligatorio el uso de barbijo en las escuelas santafesinas

El Ministerio de Salud de la provincia emitió una circular donde anunció que el barbijo deja de ser obligatorio en las escuelas de Santa Fe.

Así lo anunció este jueves, la ministra Adriana Cantero, en conferencia de prensa de prensa. Al respecto, la funcionaria, sostuvo: “tal cual nosotros decimos siempre, estamos siguiendo somo siempre las indicaciones de nuestras autoridades de salud porque este es un tema sanitario”.

Cabe mencionar que este miércoles “ se produjo un acuerdo que terminó en una resolución diciendo que en el territorio provincial dado la baja de los casos de contagios de Covid-19 el barbijo no es obligatorio pero si altamente recomendable en los lugares cerrados”. Por lo cual, este jueves, tras haber recibido dicha notificación por escrito desde el Ministerio de Salud, esta tarde será traslandado este comunicado a todos los establecimientos educativos.

En este sentido, Cantero remarcó «que los chicos pueden llevar el barbijo dentro de las aulas, mientras que no hagan utilización de ellos no estarán obligados a hacerlo, pero es una recomendación de cuidado para lo que lo quieran seguir con las medidas sanitarias”.

La medida rige tanto para los niños, y adolescentes, así como también para todo el personal del establecimiento educativo.