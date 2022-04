Sasia y el PJ buscan la unidad departamental

Como lo anticipó El Departamental hace unos 40 días, la reunión entre el Gobernador Omar Perotti y Sergio Sasia en Buenos Aires fue el comienzo del plan que se está gestando. Después de las elecciones de noviembre pasado, Sasia se ganó la confianza de Perotti y en ese entonces el propio gobernador y el Secretario General de UF comenzaron a pensar en algo “más grande”, y allí habría surgido la idea de una “Volver a Perón” departamental.

En marzo del 2021, tras la visita de Perotti y tres ministros nacionales a San Cristóbal, este semanario titulaba “el día que Sasia se quedó con el Justicialismo sancristobalense”, por ese entonces muchos no lo quisieron ver, o lo negaron, pero el tiempo dio la razón y los aires post eleccionarios inflaron las pretensiones del titular de los ferroviarios, que ahora no solamente sueña con que el PJ recupere la intendencia en San Cristóbal, sino también con un armado de listas departamentales.

Sasia le habría contado y pedido a su grupo íntimo (no son más de 4 personas) que recorran y hablen con dirigentes y potenciales candidatos en el 2023, candidatos de cada localidad, las 32 del departamento. Ese es el primer objetivo, el cual el próximo viernes se cumpliría con el arribo del sancristobalense a su ciudad natal y una reunión que, a priori, será en la Alianza Francesa y que tendrá dos aristas; la política y la empresarial, de esta última hablaremos más adelante, pero que podría ser la “pata” para que Volver a Perón pueda pisar en otros territorios, es decir, promover el desarrollo industrial en otros puntos del distrito.

El segundo objetivo es lograr la Unidad departamental. Perotti y Sasia no quieren a un peronismo separado y peleado como pasó en Ceres el año pasado, los quieren a todos juntos tirando del mismo carro, y eso es lo que se va a plantear el viernes, el consenso en cada lugar.

Si este paso se da, Sasia se convertiría, nuevamente, pero ahora a nivel Departamental, en el armador político en busca de consensos y Unidad.

Cuál será su estrategia, ¿o la estrategia del líder Ferroviario? Hasta ahora se pudo saber que ya ha tendido puentes con algunos referentes de peso en el Departamento y que este nuevo paso ya lo viene aceitando desde fines del año pasado. Dicen que existe coincidencia que hace falta la Unidad y un líder que aglutine a todos. ¿Podrá hacerlo Sasia? El tiempo dirá.

En principio el viernes 6 se comenzarán a ver algunas cartas, de este mazo que todavía está sin jugar. Parece que falta mucho, pero cada sector comienza a mover sus piezas, se vienen meses de armado político y nadie quiere dejar cabos sueltos.