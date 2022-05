El gobernador Omar Perotti se reunió con el presidente Alberto Fernández para abordar la seguridad en la provincia

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se reunió este lunes por la tarde con el presidente de la Nación, Alberto Fernández en Casa Rosada, para abordar diversas cuestiones relacionadas a la seguridad en la provincia. Tras el encuentro, del que formaron parte también el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, Perotti afirmó: “La provincia de Santa Fe siente la necesidad de coordinar la presencia de más fuerzas federales en territorio, una acción de la justicia federal más sólida y tener acompañamiento en terrenos de trabajo que el gobierno nacional tiene para aportar en el mejoramiento de muchos de los sectores y barrios donde están las zonas más difíciles del delito”.

“Estos temas no son nuevos – agregó el gobernador- porque el presidente ha marcado un compromiso para afrontar la situación, definiendo que la Argentina no puede permitir que estos hechos de violencia pasen en su territorio. Y esa definición nos parece central”.

Asimismo, Perotti aseguró que “no tenemos como provincia la magnitud para enfrentar lo que está ocurriendo en nuestro territorio y necesitamos que todos los argentinos comprendan esa prioridad de presencia en la ciudad de Rosario y Santa Fe”. Y al respecto sumó que “ha habido el compromiso de la presencia de un destacamento fijo de Gendarmería en la ciudad de Rosario que será puesto en marcha en los próximos 30 días con un comandante a cargo de todas las operaciones en el territorio y con los primeros 300 gendarmes para integrar ese equipo”.

Respecto a ello, el mandatario santafesino consideró “clave para trabajar de la mejor manera con las fuerzas provinciales y en coordinación con el Municipio en la mesa territorial de seguridad desplegada desde el inicio de la gestión”.

TRABAJO ENTRE NACIÓN, PROVINCIA Y MUNICIPIOS SIN GRIETAS

Más adelante, el gobernador santafesino aseguró que “son muchos años, mucha acumulación de tiempo y de situaciones que entendemos y queremos abordar de manera diferente”. Y en el mismo sentido, reconoció que “las distintas fuerzas políticas, entidades de la producción, del trabajo, las organizaciones sociales, las parroquias, los pastores, las iglesias, todos están con una preocupación y con un deseo de trabajar de forma conjunta para bajar los niveles de violencia, y en eso, la decisión de que estemos acá, los dos juntos, no es una instancia excepcional, todo lo contrario, así trabajamos en la provincia de Santa Fe, junto a cada intendente, y donde queremos que cada uno de los municipios tenga una creciente participación en la política de seguridad ciudadana”.

“El trabajo entre Nación, Provincia y Municipios no tiene que tener grietas – aseguró Perotti. Los tiempos y los compromisos a cumplir serán claves con la llegada de un comandante para ayudar a coordinar las fuerzas federales y hacer mucho más operativos y procedimientos. Pero necesitamos trasladarle al resto de la ciudadanía la necesidad de que hay un acompañamiento permanente, que no es aislado, que no es esporádico, que ese destacamento de la Gendarmería es algo efectivo que pueden verlo todos, que está radicado y que está en marcha”.

REFORZAR LA JUSTICIA FEDERAL

Asimismo, Perotti manifestó que “el presidente asumió el compromiso de tomar un proyecto común de refuerzo y creación de juzgados y fiscalías de la Justicia Federal para Santa Fe. Existe un proyecto común que diputados de la provincia están trabajando y está el compromiso del presidente para que ese proyecto pueda ser enviado a la Cámara para su tratamiento, siendo específico para reforzar la Justicia Federal en nuestra provincia”.

“Es una necesidad de todo Santa Fe pero también de todos los argentinos porque no queremos que lo que pasa en nuestra provincia se expanda a otras provincias”, subrayó el gobernador y sumó que “la Nación entiende la prioridad reforzar la Justicia por lo que está viviendo en la coyuntura y no quiere que se expanda al resto del país; y en esto se necesita de todas las fuerzas políticas para acompañar esa nueva realidad de una Justicia Federal con mucha más presencia”.

PASO FUNDAMENTAL

Por su parte, Javkin manifestó que además abordaron “la situación carcelaria. Gran parte de los hechos, más del 90%, tiene que ver con una organización desde personas que están cumpliendo condenas, lo que resulta una situación que claramente merece una respuesta”.

Además, refirió que trataron “acelerar los procesos de urbanización porque cambiar el tejido de las ciudades hace a la seguridad ciudadana pero fundamentalmente tener una autoridad con quien coordinar donde y como se despliegan esas fuerzas federales que hoy tenemos en territorio. Creo que la necesidad de un comando unificado qué se resolvería dentro de esta semana es un paso fundamental y es lo que hemos planteado también en concreto hoy”.

Por último, señaló: “Siempre en estas situaciones hay más expectativas por los resultados efectivos, pero hubo puntos muy directos: la designación de un comandante; el establecimiento en este nuevo plazo del destacamento; la ley que podría generar designaciones de juzgados federales; la situación del sistema carcelario de presos federales en la provincia y los procesos de urbanización de barrios, fueron los cinco puntos estratégicos”, concluyó.