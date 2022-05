González volvió a respaldar a los docentes rurales y el BER

En una nueva sesión, el diputado Marcelo González insistió y recibió la aprobación unánime de sus pares en un proyecto que respalda la educación rural de la provincia de Santa Fe. González le pidió a el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio competente, que arbitre las medidas necesarias para el urgente pago del del monto que corresponde al traslado de los docentes de los Núcleos Secundarios Educativos Rurales.

El proyecto se fundamenta ante una alarmante situación que fue detectada en los últimos tiempos respecto a la implementación del Boleto Educativo Rural, más específicamente sobre las dificultades que tienen los docentes que concurren a los núcleos rurales secundarios para cobrar el monto que corresponde para el pago de su traslado.

“Esta honorable cámara acompañó tiempo atrás con la aprobación de proyectos de mi autoría en los cuales manifesté mediante, el proyecto N°46306 la preocupación en la demora a principio de año sobre la implementación del BER y luego, con el proyecto N°43337, solicité un pedido de informe cuyo objetivo es tener la información sobre cual es el monto en pesos por kilómetro que se le paga a los docentes de los núcleos rurales secundarios y que parámetros utiliza la el PE para determinar que los montos destinados son suficientes para garantizar el costo efectivo del traslado, ya que los mismos resultan insuficientes”, explicó González y agregó que “Es de publico conocimiento que el BEG tiene por objeto garantizar la llegada de estudiantes, docentes y asistentes escolares de los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación. El costo completo del viaje lo va a pagar la provincia de Santa Fe.

Son Beneficiarios del alumnos/as regulares de los niveles

inicial, primario, secundario, terciario, y universitario, docentes y asistentes escolares de establecimientos educativos provinciales. En las ultimas semanas, se dio un descontento en los docentes de los núcleos rurales secundarios por los montos recibidos, que alcanzan en promedio un 35% del valor que deben abonar para traslado a sus lugares de trabajo.

El descontento por la situación planteada en el presente proyecto respecto a las dificultades que se presentan a la hora de poder disponer de los fondos que permitan cubrir los gastos de transporte por parte de los docentes de los núcleos rurales, se le suma los fondos insuficientes y se pone en riesgo la continuidad de las actividades educativas y sobre todo, no garantiza lo que en la provincia debería ser un

derecho de los y las trabajadores y trabajadoras del sector, si implemento un programa de gran impacto como es el Boleto Gratuito lo debo cumplir como corresponde, y no de la forma que se hace, que es desde un desconocimiento total del territorio y sus particularidades.

El impacto de las personas afectadas por esto son

muchas, hablamos de decenas de docentes y cientos de estudiantes, más de 700 solamente en el departamento San Cristóbal,pero estamos en esta discusión por todos los Departamentos de nuestra Provincia que padecen esta situación, adolescentes, docentes, familias que se ven perjudicadas por la mala implementación del BER por parte del poder ejecutivo.

Una situación que agrava lo planteado anteriormente es que la gran mayoría de los núcleos rurales no cuentan con medios de transporte públicos ni privados regulares para garantizar los traslados y los docentes, muchas veces junto a los gobiernos locales deben buscar la manera de poder hacerlo, contratando remises y coordinando entre ellos y que también, ante la falta de alguno, se incrementaría el costo por persona cuya diferencia no se tiene en cuenta por parte del calculo de los costos que

hace el ministerio de salud.

Es de extrema importancia garantizar el ágil pago de los

montos que corresponden al Boleto Educativo gratuito y rural, ya que esto, es una herramienta mas que permite jerarquizar el trabajo de cientos Docentes, asistentes escolares, Secretarios e incentiva la presencia de alumnos y alumnas en los establecimientos educativos de todo el territorio provincial.

Si queremos hacer una Provincia que pueda aprovechar sus territorios estas medidas no hacen otra cosa que seguir fomentando la concentración de habitantes en grandes ciudades, y condenando a pequeñas localidades a desaparecer.

EDUCACIÓN GARANTIZADA PARA TODOS.