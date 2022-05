Agenda de la Universidad Nacional del Litoral

Taller “Poesía ilustrada”

Bajo la coordinación de la artista visual Virginia Abrigo se llevará a cabo un nuevo taller de “Poesía Ilustrada”, abierto y gratuito para todo público. Será el sábado 7 de mayo, a las 16, en la Biblioteca Leopoldo Bouvier de la Vecinal Centenario de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Extensión y Cultura junto con Ediciones UNL y se enmarca en el Proyecto de Extensión de Interés Institucional “Textos, Tramas y Redes. Estrategias para el afianzamiento de vínculos entre bibliotecas y lectores”.



"Las hortensias también mueren": últimas funciones

La obra producción año 2019/20 de la Comedia Universitaria presenta las últimas funciones los días 7 y 14 de mayo de 2022 en la sala Maggi del Foro Cultural UNL. "Las hortensias también mueren" es dirigida por Lautaro Ruatta y cuenta con la actuación de Julieta Vigo y Javier Bonatti. Las presentaciones son los días sábados a las 20.30. Las entradas tienen un valor de $ 300 y se pueden adquirir en la boletería de la sala los días sábados de 9 a 13 y a partir de las 17.



Se inaugurará la muestra "Botánica del Alma"

El jueves 12 a las 19 se inaugurará la muestra “Botánica del alma: lo superficial y lo profundo”, de la artista visual Liliana Polera y de la fotógrafa Marisa Malatesta. Acuarelas, tintas, cerámicas, objetos y fotografías son parte de este montaje en las salas del MAC en Bv. Gálvez 1578.



Convocatoria grado: Pasantías de la Secretaría del MERCOSUR

La UNL convoca a estudiantes que estén cursando carreras presenciales de grado a participar del Programa de Pasantías de la Secretaría del MERCOSUR 2022, el cual ofrece una oportunidad de capacitación, investigación y de adquisición de experiencia, en un órgano del MERCOSUR con sede en Montevideo. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 12 de mayo.



Pint of Science: La ciencia se cuela en un bar de Santa Fe

Pint of Science llega a los bares de Argentina, en especial a Santa Fe, los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de mayo en Brew Pub Estación Saer, ubicado en la estación Belgrano de Santa Fe, en el horario de 18 a 20 horas y tendrá como tema principal al Planeta Tierra, es decir, éste será eje de todas las charlas. Es un evento que lleva la ciencia más allá de los márgenes de la academia, a sabiendas de que el conocimiento científico junto a los misterios de la ciencia no se resuelven en la soledad de un claustro sino mediante el intercambio y la conversación, poner en común ideas, debatir, dialogar, hablar sobre ciencia. Inscripiones y agenda: https://pintofsciencear.wixsite.com/argentina/informacion

Convocatoria posgrado: Pasantías de la Secretaría del MERCOSUR

La UNL convoca a estudiantes que estén cursando especializaciones, maestrías o doctorados a participar del Programa de Pasantías de la Secretaría del MERCOSUR 2022, el cual ofrece una oportunidad de capacitación, investigación y de adquisición de experiencia, en un órgano del MERCOSUR con sede en Montevideo. La convocatoria permanece abierta hasta el 12 de mayo.



Convocatoria en UNL: Programa RAICES 2022 – MINCYT

Hasta el 12 de mayo se encontrará abierta la convocatoria en UNL destinada a estudiantes, científicos/as, investigadores/as y tecnólogos/as argentinos/as de distintas disciplinas de la ciencia, la tecnología y la innovación que deseen realizar prácticas de formación académica y profesional en instituciones radicadas en el extranjero. Inscripciones y más información: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/raices/pfapea



Concurso de Videos “Descubramos a las Científicas Latinoamericanas”

La Academia Nacional de Ciencias como miembro de la Red Interamericana de Academias de Ciencias invita a participar a estudiantes hispanohablantes de toda América y de diferentes niveles educativos, de 14 a 23 años, del Concurso de Videos “Descubramos a las Científicas Latinoamericanas”. El concurso está impulsado por el Programa de Mujeres en Ciencias de IANAS, cuyo compromiso es fomentar y difundir la participación de las mujeres en actividades de investigación y desarrollo en América Latina. Los trabajos se reciben hasta el 8 de mayo. Consultas: [email protected]