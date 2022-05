El CPC contará desde este martes 10 de mayo con el Comando Radioeléctrico con base operativa en ese edificio, como así también se brindarán profesionales médicos, descentralizando la salud, con atención pediátrica, odontológica, y obstetricia entre otros.

En el mismo acto, el Gobierno de la Ciudad presentó en sociedad el flamante tractor adquirido para mejorar el sistema de riego en la localidad.

“Obra de alto impacto social”

La intendenta Dupouy enfatizó en su discurso que “siento mucha felicidad por estar hoy aquí inaugurando está obra junto a los vecinos que tantas veces se sintieron estigmatizados, yo siempre creo que poner sobre la mesa la problemática que nos aqueja como sociedad y trabajar en esa problemática para revertirla no es estigmatizar a nadie, es hacernos cargo y no patear los problemas debajo de la alfombra. En este barrio vive muchísima gente honesta y trabajadora que tiene ganas de salir adelante y tener las mismas oportunidades que queremos todos”.

“Hoy estamos asistiendo quizás a la obra más importante que hemos decidido llevar adelante desde el inicio de nuestra gestión. El Centro de participación comunitaria es una obra de alto impacto social, no solo para el barrio Cooperativa, sino también para la zona de influencia, indirectamente para 5 mil habitantes”.

“Excelente administración municipal”

El Senador Michlig luego de saludar a todos los presentes señaló que “este es un gran ejemplo de cómo desde la buena política se pueden hacer grandes cosas que le dan calidad de vida a los vecinos. Acá Alejandra lo está poniendo de manifiesto y está cumpliendo con una de sus promesas de campaña, yo recuerdo perfectamente lo que ella decía y quería en aquel momento en cuanto a este barrio y acá estamos viendo unas de las grandes respuestas, en relación con la igualdad de oportunidades y la seguridad para todos los vecinos”.

“También hay que destacar que esto es producto de la buena administración municipal, lo que permite poder concretar con recursos propios este tipo de obras, pese a que de pronto no tenemos desde otros ámbitos gubernamentales el apoyo esperado”. También el Senador destacó la presencia del personal y de la cúpula policial de la Unidad Regional XIII presentes y “el aporte importante que realizan a través de una tarea comprometida con la sociedad”.

Presentes

Durante el acto se destacó la presencia del Pte. Concejo Municipal Ignacio Lemos; de los Concejales Carlos Dutto, Romina Meshler, Sergio Uberti; de los miembros del gabinete municipal: Coordinador de Gabinete Guillermo Cravero; Secretaria de Gobierno Regina Barrera; Secretaria de Desarrollo Humano Silvia García; Secretario de Obras y Servicios Públicos Efraín Rojas; Secretario de Hacienda Miguel Andrada; Subsecretario de Educación, Cultura y Deportes Fernando Maletti; Subsecretario de Servicios Públicos Sebastián Dupouy; Subsecretario de Desarrollo Local Ulises Marozzi; Directora de Inclusión Social Carina Dutto; Directora de Comunicación Narella Boscarol; Coordinadora de Medio Ambiente Dianela Bertorello; Asesora de Educación Rosana Mori; Encargado de Servicios Públicos Daniel Barreto. Además, la Jueza de Faltas Jesica Beder y la Fiscal Municipal Yanina Brondoni; la cúpula policial de la URXIII, medios de comunicación y vecinos en general.