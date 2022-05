La campaña 2023 ha comenzado, hace algún tiempo ya. De un lado y del otro se van mostrando para sumar adeptos y apoyo que los deposite como candidatos, y uno de ellos es Roberto Mirabella, actual Diputado provincial, del cual hace ya algún tiempo han ido apareciendo carteles con el slogan “Mirabella 2023”, más allá de las reuniones territoriales que se hacen referentes provinciales.

En las últimas horas, el legislador nacional arribó a nuestro departamento, primeramente lo hizo en Moisés Ville, donde junto al presidente Comunal Jorge Oggero, pusieron en marcha una oficina para poder tramitar el DNI de manera rápida y local, además de recorrer instituciones y empresas de la localidad, entre ellas la sala de extracción de miel.

En san Cristóbal recorrió las instalaciones del Belgrano Cargas y luego pasó por lugares donde hay inversión por parte del estado provincial o nacional, como la Esc. 40 o el loteo donde se están construyendo el nuevo plan de viviendas. “Vemos que acá hay mucha inversión pública, en viviendas, en educación, en instituciones, el anuncio del acueducto que los beneficiará”, abrió el dialogo y continuó; “la Argentina en su momento necesitó centralizarse para hacerse como nación, hoy necesita descentralizarse para no deshacerse. Lo que digo es que las cuestiones que necesitamos en Argentina necesitan decisiones federales y no seguir generando esas asimetrías. Si pudimos construir una Nación con una mirada mucho más centralizada para construir un proyecto de Nación, hoy, para que esa Nación no se deshaga deberíamos tener mayores niveles de equidad, de simetría y de descentralización”.

El diputado por Santa Fe Roberto Mirabella visitó el departamento de San Cristóbal donde participó de la inauguración de un centro de documentación en Moises Ville y recorrió talleres de Ferrocarril en la ciudad cabecera del departamento San Cristóbal, entre otras actividades. Allí Mirabella afirmó que: “Santa Fe es una provincia muy rica, diversa y con muchas cadenas productivas, y puede convertirse en un faro importante para toda la Argentina”.

Durante la jornada, el diputado destacó que “Santa Fe es realmente una provincia que hoy está bancando la recuperación industrial, la recuperación del empleo. Es el motor productivo de la Argentina porque tiene las cadenas más importantes de la carne, la leche, la maquinaria agrícola, la biotecnología, el sector autopartista, el sector mueblero”.

En ese sentido, ante la prensa local, indicó que “en Santa Fe se produce de todo, menos tabaco y petróleo, el resto encontramos todo tipo de producciones, en muchas de las cuales somos líderes” y completó: “Tenemos un perfil de inserción internacional muy alto, Santa Fe representa el 23% de las exportaciones argentinas. Además, tenemos un complejo de molienda y oleaginosos, en la zona de Rosario, que es uno de los primeros complejos portuarios oleaginosos del mundo”.

Por otra parte, MIrabella resaltó que “Santa Fe también es el motor cultural de la Argentina. La cantidad de artistas, escritores, pintores y músicos que hemos exportado desde Santa Fe es increíble. Es el motor científico tecnológico, una científica santafesina fue quien descubrió una semilla resistente a la sequía y una empresa santafesina, BioCeres, la trabaja y la exporta”.

En su recorrida por el departamento, el legislador destacó la importancia de la inversión en educación que está llevando adelante el gobernó provincial y aseguró: “Es importante que tengamos una comunidad educativa con directores presentes que sostengan la escuela, que es uno de los pilares fundamentales sobre los que construimos nuestra Nación.”

Seguridad

El actual diputado nacional del PJ dijo que este gobierno ha avanzado mucho en seguridad, pero a veces hay más prensa para algunos hechos puntuales. Además, dijo que las bandas narco criminales se fortalecieron por la connivencia que hubo con la policía en los últimos 15 años. Mirabella, opinó que Perotti a veces es mal asesorado en materia de seguridad y enumeró las acciones que se vienen haciendo desde el gobierno provincial, como la descentralización de la formación policial, se dio vuelta la ecuación y hay más ingresos que jubilaciones dentro de la fuerza. Además, se está mejorando el nivel de equipamiento y tecnología.

Por otra parte, recordó que en los primeros 4 meses del año hubo unos 600 allanamientos en Rosario y Santa Fe con casi 500 detenidos. Pero algunas cosas tienen más prensa que lo bueno que se está haciendo, aunque a veces también nos supera el nivel de violencia que tienen las bandas narco criminales a partir de la complicidad policial que hubo en los últimos 15 años.

Al ser consultado sobre la actualidad nacional, manifestó que el gobierno de Fernández tiene varias cuentas pendientes y una de ellas es la inflación porque si bien la economía se recuperó, el sueldo no alcanza ya que la suba del costo de vida es el peor ajuste que tiene el trabajador.

Mirabella ¿2023?

Nadie desconoce que Mirabella siempre ha sido el brazo derecho de Omar Perotti. Desde el año pasado han aparecido algunos carteles con su nombre, o hastag con el #RM2023, lo que a las claras lo intentan, o él mismo busca, ser candidato en las próximas elecciones, y fue el propio Mirabella quien se puso el saco; “si te digo que no tengo ganas te miento. Lo que nosotros queremos es consolidar un modelo de gestión que lleva Perotti y que se basa en administrar bien los recursos públicos y, a partir de esa administración, poder hacer una cantidad enorme de obras públicas de todo tipo en cada rincón de la provincia, de igualar oportunidades. Sabemos que el año viene Perotti no podrá ser candidato a gobernador, con lo cual hay muchas compañeros y compañeros que están impulsando que yo lidere el próximo proceso, y ganas no me faltan porque hace 30 años que vengo trabajando en esto, si no tuviera ganas ya no estaría acá, pero uno es parte de un proyecto, pero si me toca acompañar, lo voy a hacer”.