Censo 2022: el director del Ipec habló de un operativo "normal" en Santa Fe aunque se sabe que hubo inconvenientes

Gabriel Frontons, director del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, hizo una evaluación del desarrollo del operativo censal. "Se ha desarrollado con normalidad, muy satisfechos por el operativo", afirmó el funcionario minutos después de las 18.

"Los censistas recorrieron el territorio, desde la mañana muy temprano, hemos visto receptividad por parte de la población. Y hemos monitoreado durante todo el día el desarrollo de la actividad, la cual consideramos normal para la magnitud del operativo", comentó.

Consultado sobre los lugares en donde el censista no pasó Frontons indicó: "Ocurrió, hemos tomado nota; hemos tomado contacto directo con esas situaciones que por supuesto ocurren en el marco de un operativo gigantesco que involucra un censo de población. En los próximos días, como estaba previsto, se va a dar respuesta con una nueva visita que va a estar programada a los efectos de recuperar y poder contar de manera correcta aquellas viviendas que, durante el día de hoy, por distintos motivos, no se pudieron concretar".

Consultado sobre si algún censista sufrió algún episodio de inseguridad durante la jornada, apuntó: "Hemos visto algunos casos, que hemos tomado conocimiento. Entendemos que son situaciones aisladas que lamentablemente ocurren".

El operativo censal, que involucra a alrededor de 64.000 personas en la provincia de Santa Fe, se vio facilitado por la alta adhesión a la modalidad digital que tuvo la población, ya que el porcentaje fue "cercano al 50%" de los hogares.

"Hasta el día de ayer (por el martes), en Santa Fe aproximadamente 1,8 millones personas habían completado el censo digital, que involucra a unas 700.000 viviendas", dijo Frontons, quien aclaró que a ese porcentaje lo va a determinar el censo en cuanto a "los valores relativos".

Sobre el censo digital, el funcionario dijo que hoy se va a "verificar lo beneficioso y ventajoso de esta herramienta, porque va a ayudar a facilitar el operativo".

"Está claro lo que ha sido en todo el país la adhesión al censo digital, también en la provincia de Santa Fe, con valores cercanos al 50% del total y algunos puntos (lugares) por encima de ese promedio", agregó.

Lo negativo

No todo fue color de rosa durante el censo, como siempre, o en la mayoría de los casos suele suceder, hay territorios en donde no todo es sencillo. “Estuve trabajando como Jefe de Fracción, pretendían que terminemos a las 18 hs y fue imposible”, le contó uno de los trabajadores y fuente cercana a El Departamental, y siguió; “La plataforma de capacitación nunca anduvo, tuvimos que resolver todo a los ponchazos. El sistema de carga de datos lo deshabilitaron y lo volvieron a habilitar más tarde, como 3 o 4hs después. Y ni hablar que la aplicación empezó a funcionar con normalidad a las 9 de la mañana para quienes tenían buena conectividad, los de la zona rural que no hay señal ni internet fue todo un tema, y ni hablar de la gente que no fue censada”, cerró este censista.