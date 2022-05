En la sesión de la semana pasada, el legislador sancristobalense volvió a hacer referencia a la necesidad de creaciones de más Unidades de Terapias Intensivas (UTI), pidiendo específicamente por la creación de dos en particular, una en Ceres y la otra en san Cristóbal; “Es estratégico que estos dos hospitales puedan contar con este servicio de salud ya que, por su disposición geográfica, brindarían una respuesta más ágil a las personas que deban ser usuarios del sistema público de salud, teniendo en cuenta las características de la red de atención integrada con la que cuenta la provincia”.

“La pandemia puso en la agenda pública la salud y dejó al descubierto la inequidad en el acceso a la misma, es por esto que presenté oportunamente este proyecto que busca generar igualdad en el acceso y calidad en la atención de salud en todo el territorio provincial, haciendo énfasis en el norte de Santa Fe”, explicó Marcelo González.

La creación de UTI dotarían de recursos materiales, equipamiento y de profesionales que estarán abocados a brindar un servicio de alta complejidad, generando con esto más accesibilidad a la salud y evitando situaciones de traslados que resultan muchas veces dificultosas para el paciente y familia. “Sabemos que esto no se va a realizar de un día para el otro, pero NO HAY PEOR GESTIÓN QUE LA QUE NO SE HACE. Le di las herramientas al Gobierno para comenzar gradualmente a concretar este Proyecto aprobado en forma unánime por la Cámara, no pedimos privilegios los habitantes del norte santafesino, sino igualdad de oportunidades”, cerró el Diputado.