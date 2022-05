González repudió lo vivido por el Presidente Comunal de Villa Minetti

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los bloques UCR Evolución y Coalición Cívica Ari, y se espera el apoyo del resto de las fuerzas que integran la Cámara Baja provincial.

"El pasado 24 de mayo del corriente año, el presidente de la Comuna de Villa Minetti sufrió un episodio en el que corrió riesgo su integridad física y de su familia. El episodio sucedió en esta localidad el día 24, posteriormente, el día 25 de mayo su vehículo personal no funcionaba, por el cual consulta a un mecánico, que entienden en la temática, el cual llegó a la conclusión, luego de revisar el vehículo, que el mismo tenía cortado el conducto flexible de líquido de freno, un conducto del combustible y un cable de la batería", expresó el diputado sancristobalense.

"Llama la atención que el mencionado episodio sucede en medio de un conflicto gremial que tiene la gestión local y por la cual se hicieron marchas y manifestaciones que son de público conocimiento.

No es la primera vez que primeros mandatarios sufren episodios violentos, atentados o episodios confusos con intenciones de intimidar con fines políticos o institucionales. Siempre en los gobiernos existen conflictos, hay diversos intereses, pero el diálogo es la única herramienta válida para llegar a consensos que permitan avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria", indicó el legislador y cerró; "Este tipo de episodios no se pueden permitir en el contexto de la democracia, atenta contra las instituciones, merecen un rápido esclarecimiento y sanciones ejemplificadoras a quienes las practican. La construcción de una sociedad mejor, con valores, con desarrollo humano y económico, se hace a base del dialogo, la violencia no es una herramienta y debe ser repudiada enérgicamente por este cuerpo".